El Puerto de Vigo embarca el vehículo 15 millones e insta a presentar ya la candidatura para ser nodal

La terminal de Bouzas ha acogido esta mañana el embarque del vehículo número 15 millones. Una furgoneta Citröen Berlingo producida por Stellantis Vigo que recorrió la amplia superficie logística hasta adentrarse en el buque, precisamente llamado Bouzas, para «una jornada histórica» y «un día para el agradecimiento», como lo definió el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, que durante su intervención volvió a mencionar la ausencia del reconocimiento del puerto como infraestructura nodal. «Tenemos que presentar ya esa solicitud a Europa», señaló.

El responsable del Puerto recordó que 2025 culminó con un nuevo récord histórico, el tercero consecutivo, y siendo Vigo el segundo de España en movimiento de vehículos nuevos, alcanzando la cifra de 672.000 unidades.

En este sentido, recordó las inversiones realizadas para mantener esa posición de referente en carga ro-ro, como es la adjudicación de la obra para el nuevo silo, o las mejoras en los atraques. «Es un día también reivindicación», añadió Botana, «porque al final somos un puerto transfronterizo, que mueve la mercancía de mayor valor añadido, que garantizamos la soberanía alimentaria y la pesca para toda Europa. Cualquiera de ellas son razones para que podamos ser puerto nodal. Yo sé que cuento con el apoyo del presidente de la Xunta para este tema, sé que cuento con el apoyo de todos, pero tenemos que dar un paso más, para este 2027 se tiene que presentar esa solicitud a Europa para que el puerto de Vigo sea puerto nodal», recalcó.

Reconocimientos

Al acto acudieron el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el delegado de la Zona Franca, David Regades; la delegada de la Xunta, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez; empresarios, trabajadores de la APV y miembros de la Comunidad Portuaria.

Blanco, Lorenzana, Botana, Rueda y Caballero a su llegada al acto / Pablo Hernández Gamarra

Con un modelo Citroën Azu, el primero que se exportó desde Vigo para el mundo ya en 1958, y una Berlingo eléctrica, la Autoridad Portuaria quiso reconocer también a aquellos que hicieron posible recorrer el camino hasta llegar a esta simbólica cifra. Así, se homenajeó al actual director de la factoría de Balaídos, José Luis Alonso Mosquera; a la empresa Ceva Logistics, representada por su director, Antonio Alonso; a la naviera Suardíaz, con la directora de Logística, Romina Fernández; al operador Termicar Vigo, representado por María Alfonsín, y a Agustín Fernández, por parte de la naviera UECC.

«Sois un elemento importantísimo en la consolidación de Stellantis, y me gustaría también darle las gracias y la felicitación por entender que este cliente tan potente debe ser atendido como merece», destacó Rueda durante su intervención, en la que recordó que «son tiempos complicados» y que ahora toca ir a por el vehículo 17 millones en la factoría de Balaídos, como le apuntó Mosquera.

El director de Stellantis Vigo, por su parte, recordó que el 85% de la producción de la planta desde 1958 fue destinada a la exportación, por lo que llamó a «mirar juntos al futuro con ambición» y pidió «proteger y potenciar» la terminal de Bouzas, ya que representa «una de las grandes fortalezas» con las que cuentan para ser competitivos frente a otras instalaciones.