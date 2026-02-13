Prestación universal por crianza en Galicia: requisitos para conseguir la ayuda de 200 euros por hijo y cuándo entra en vigor

Los padres y madres gallegos podrían contar con una nueva ayuda. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana una nueva ayuda que incluye a todas las familias de España: la prestación universal por crianza. Esta medida, anunciada hace unas semanas por el Gobierno, supondrá un extra de 200 euros al mes por hijo hasta que cumpla los 18 años.

Según los datos de Eurostat, en España hay un 29,2% de hogares con menores a cargo en los que se vive por debajo del umbral de la pobreza. A nivel internacional, España es uno de los países europeos con mayor población en riesgo de pobreza o exclusión social, solo superada por Bulgaria, Grecia y Rumanía. Con esta medida, el Gobierno buscaría paliar ese riesgo de pobreza entre las familias con hijos a cargo.

El documento aprobado por el Ejecutivo el pasado noviembre resulta claro sobre el fondo de la propuesta: «La desigualdad económica condiciona vidas enteras desde la infancia». Las dificultades en su escolarización o en su rendimiento académico son algunos de los problemas que suelen enfrentar los menores en esta situación; problemáticas que pueden terminar por estigmatizarlos y limitar su desarrollo.

Requisitos para conseguir la Prestación universal por crianza

La inclusión de esta ayuda en la nueva Estrategia Nacional de la Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030 nos permite conocer algunos de detalles de la medida y sus requisitos.

Sabemos que los solicitantes recibirán distintas cantidades en función de su situación personal y particular. Asimismo, se espera que la prestación sea compatible con otras ayudas de la Seguridad Social como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Los requisitos para poder solicitar la prestación son:

Tener hijos menores de 18 años a cargo.

a cargo. Estar empadronado y tener residencia legal en España .

. Presentar la documentación obligatoria —libro de familia, certificado de empadronamiento y DNI/NIE de los progenitores o tutores—.

En el caso de las familias vulnerables, la ayuda se traduce en un ingreso de 200 euros al mes (2.400 anuales) destinado a cada menor hasta que alcance la mayoría de edad.

¿Cuándo entra en vigor la prestación?

Este es el punto más polémico de la prestación universal por crianza. Aunque la medida sea mayoritariamente percibida como positiva, lo cierto es que todavía no hay una fecha para su puesta en marcha.

El plan del Ejecutivo era incluirla en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 y 2026, pero al no haber sido aprobados, la prestación no parece poder materializarse en un futuro cercano. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya habían propuesto la medida el año anterior, pero la falta de presupuestos imposibilitó su puesta en marcha.