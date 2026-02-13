Darlim exprime su expansión y prevé alcanzar los 50 millones de facturación el próximo año

La compra de la madrileña Maudel permitió dar un paso cualitativo y cuantitativo en su expansión. Más allá de la integración de una firma especializada en maquinaria y útiles de limpieza con una facturación superior a 4,5 millones de euros y 14 personas en plantilla, se allanó el camino a «la excelencia en nuestro pilar de servicio» y «hacer realidad el concepto de interlocutor único para el cliente profesional», como subrayó Indalecio Cuevas, presidente de la compañía líder en distribución de soluciones integrales de higiene y limpieza profesional con sede en O Porriño.

La operación formalizada en septiembre para reforzar la división de maquinaria industrial y el servicio de asistencia técnica, servicio fundamental para los más de 7.300 clientes del grupo, fue uno de los puntos fuertes de la convención anual que Darlim acaba de celebrar en la localidad portuguesa de Melgaço. Un «encuentro estratégico que ha reunido a equipo, dirección y partners del sector para compartir visión, analizar resultados y definir las líneas de crecimiento del grupo». Las ventas superan ya los 40 millones de euros y la hoja de ruta para una expansión «sostenida» prevé alcanzar los 50 millones de euros el próximo 2027, «impulsada por la integración de Maudel y otras compañías, optimizando la operativa y la ampliación de servicios especializados».

Cambios estratégicos

«Más grandes, más fuertes, más Darlim», enarboló Saúl Cuevas, director general de la firma, que achacó el crecimiento «a un equipo de grandes profesionales» y «una apuesta firme por la digitalización, la optimización de procesos y la innovación constante para ofrecer la máxima calidad de servicio a nuestros clientes». En la convención se abordó el «hito clave» de la centralización del grupo y «la diferenciación estratégica» de sus áreas de negocio en Darlim Distribución y Darlim Maquinaria. Estos cambios, según la compañía, intensifican «el compromiso de la compañía con la distribución profesional de artículos de limpieza, la maquinaria técnica y robótica aplicada a la limpieza, la optimización de rutas y procesos logísticos, así como con la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de químicos y las soluciones en celulosa profesional».

Darlim apuesta por seguir creciendo «con una base familiar sólida» y «una estructura cada vez más especializada» en paralelo a «una apuesta decidida por la innovación, la sostenibilidad, la eficiencia y el servicio al cliente».