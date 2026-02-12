La viguesa Little se alía con Galp para su primera electrolinera de recarga ultrarrápida para coches eléctricos

La apuesta de la nueva movilidad es, a largo plazo, cero emisiones. Aunque los fabricantes están intentando adaptarse a esta realidad (como hace por ejemplo Stellantis) y Bruselas pavimenta el camino normativo con remiendos para tratar de sostener la industria, el camino está marcado de aquí a 2035. En este contexto, el coche eléctrico depende de la disponibilidad de cargadores, con casi 2.900 (806 inoperativas) en Galicia, de acuerdo al último barómetro de la patronal de fabricantes Anfac. El sector demanda más y los quiere, además, ultrarrápidos. Para ayudar a acabar con ese gap, la viguesa Little Electric Energy (spin-out de Little Electric Cars) lanzó Green Charge Flex (GCF), una electrolinera portátil configurada con baterías de segunda vida que ha llamado la atención de Galp.

La idea de Little, que contó con el apoyo del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) en su primera edición, parte de la intención de «democratizar» la carga rápida. Para ello, el concepto se basa en un contenedor de fácil transporte (de 7,5 metros de largo por 2,5 de ancho) que conforma una estación de carga que se nutre de potencia eléctrica de la red con rango entre 5 y 30 KW para almacenar energía (tiene una capacidad de 300 kWH) y ofrecer carga de alta velocidad a través de cuatro «mangueras». En concreto, carga ultrarrápida de 240kW.

El contenedor electrolinera de Little Energy / Little

El desarrollo ha sido cuestión de años, pero ya está listo. Y para su «presentación internacional», la firma que dirige Rubén Blanco iniciará la próxima semana la instalación en el puerto vigués, concretamente en Bouzas. La puesta en marcha será más tarde, el 25 de febrero, en un acto en el que además está previsto que participe la Autoridad Portuaria de Vigo, como colaboradora, y la portuguesa Galp. En concreto, acudirá su Manager Expansión Mobility en España, Daniel Martínez, en lo que será el pistoletazo de salida para la alianza entre ambos con la vista puesta en el futuro.

Torgo

Por otro lado, Little está avanzando con el otro proyecto que presentó a aquella primera edición del Perte VEC. Si para los cargadores fue en la iniciativa tractora de Stellantis Vigo, en este caso fue en la de Sapa, pensando en la creación de un todoterreno 100% eléctrico de alta movilidad para entornos difíciles. Bautizado como Torgo, fue presentado en octubre de 2024 y su primera unidad la adquirió Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FCG).

Pedro Fernández

Este megacoche vigués, que ya llamó la atención de la Xunta para desarrollar el primer camión motobomba eléctrico, continúa dando pasos y la venta de las siguientes unidades está muy próxima. Su cliente, si nada se tuerce, volverá a ser FCG, que quedó satisfecho con el desempeño del vehículo en la estación de esquí de Vall de Núria, en Girona, y que ha lanzado un anuncio previo de licitación para el «suministro de dos vehículos 4x4 100% eléctricos», aunque en este caso para las estaciones de montaña de Vallter (Girona) y Boí Taüll (Lleida).

La previsión que figura en el anuncio previo es la de lanzar la licitación a finales de mes y el valor estimado del contrato asciende a 768.000 euros por los dos vehículos.

Noticias relacionadas

En relación con el Torgo, la empresa está intentando acceder a más fondos del Perte VEC, en su última convocatoria. Su iniciativa se centra en la «investigación de nuevas soluciones avanzadas y aplicadas para el diseño de plataforma multipropósito de aplicaciones extremas y polivalentes». Por el momento se ha quedado fuera, ya que según la comisión evaluadora «no alcanza el presupuesto financiable mínimo».