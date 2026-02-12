Proveedores traen piezas por avión para evitar los paros en Stellantis Vigo

El malestar es palpable entre los trabajadores de Stellantis Vigo. Día sí y día también reciben en sus móviles las alertas de sus jefes de taller o de los sindicatos con el mismo mensaje: «Alteraciones en la actividad». Son las suspensiones de turnos de trabajo, para alguno de las dos líneas, que se vienen sucediendo desde finales de enero debido a los problemas logísticos derivados de los temporales. La factoría no recibe las piezas necesarias que llegan desde Marruecos y la situación se ha enquistado, con un total de 14 turnos cancelados. Tanto, que algunos de los proveedores del área afectados están recurriendo a los aviones para que sus piezas lleguen a tiempo para intentar evitar más paros en Balaídos.

Solo en lo que va de semana, la dirección trasladó a la plantilla la suspensión de tres turnos. En este caso afectan todos al Sistema 1, el que se encarga de ensamblar el Peugeot 2008. Sin embargo, desde la irrupción de Joseph en la península, los sucesivos temporales han complicado el transporte marítimo en el Estrecho hasta hacer que Stellantis Vigo haya dejado de producir más de 4.500 vehículos, entre el SUV y las furgonetas K9 del Sistema 2.

La situación es especialmente agobiante para los proveedores del área que dependen de algunas partes de sus componentes que llegan desde Marruecos para su montaje final aquí antes de la entrega a Balaídos. Los camiones se acumulan entre la salida del norte marroquí y la entrada del sur español, lo que imposibilita que lleguen a tiempo por carretera. Así, y como ha hecho Stellantis Vigo en no pocas ocasiones, algunas empresas están recurriendo al transporte vía avión. Es el caso, por ejemplo, de Lear Corporation, que según pudo saber este medio depende de tejidos y de algunas referencias vinculadas a los cabezales de los asientos que montan.

Algunos coches están saliendo incompletos de la línea a la espera de que llegue la pieza que falta

La causa que está detrás de esta realidad es la apuesta por el low-cost de Stellantis para intentar reducir al máximo sus costes, además de la propia deslocalización hacia suelo marroquí de los proveedores para intentar ser más competitivos ante el fabricante. Y el motivo de este movimiento de componentes por el aire es que no quieren ser los que obliguen a un paro en la factoría, ya que esto supondría algún recargo por parte del grupo que dirige Antonio Filosa.

De hecho, como ya sucedió en la parte más dura de la crisis de los microchips, están saliendo coches de la línea incompletos a la espera de que llegue la pieza faltante para su montaje ya en la propia campa.