La pesquera Cooke eclosiona en el mercado europeo con la compra de la española Avramar

Cooke Seafood (ex Cooke Aquaculture) es la mayor compañía acuícola no cotizada del mundo. Nacida en New Brunswick (Canadá) en 1985 como proyecto empresarial familiar, una doble estrategia de crecimiento orgánico con múltiples y consecutivas adquisiciones (crecimiento inorgánico) alargan hoy sus tentáculos por Argentina, Escocia, Australia o Perú. También a España: en el año 2011 adquirió la murciana Culmarex, especializada en el cultivo de lubina y dorada e integrada hoy en la división Cooke España. Eso sí, su huella suelo español iba camino de ser gigantesca a partir de 2023 con la apertura de la negociación en exclusividad para la toma de control de Nueva Pescanova, transacción que saltó por los aires, como desveló FARO, por diferencias entre el equipo auditor de Glenn Cooke con Abanca.

Pese a aquel revés en sus planes la multinacional no dejó de sellar nuevas compras: se hizo con la pesquera industrial líder en Perú, Corporación Pesquera Inca (Copeinca), la procesadora belga de langostino Morubel, la norteamericana especializada en mariscos Slade Gordon o la australiana Tassal. Y acaba de acordar ahora una operación que es un golpe de efecto no solo para incrementar sus volúmenes y negocio, sino también para ponerse a la cabeza en el negocio acuícola del Mediterráneo.

Como avanzó el periódico griego Kathimerini, Cooke ha cerrado un acuerdo para la compra de Avramar Seafood, matriz de un conglomerado con centros de cría, cultivo y procesado de lubina, dorada y pargo en la costa levantina, las Canarias y Grecia. En suelo heleno dispone también de tres fábricas de pienso con capacidad productiva de más de 170.000 toneladas anuales. Será competencia directa de la viguesa Grupo Profand, con una fuerte presencia productiva y de transformación en las mismas especies gracias a sus instalaciones de Cambre y a las griegas de Kefalonia Fisheries, firma de la que tomó el control en marzo de 2022.

«Ha firmado un acuerdo para la adquisición de las acciones de Avramar Seafood SL, lo que convertirá a Cooke en accionista indirecto de las empresas griegas de Avramar. Conocen perfectamente el interés de Cooke en Avramar Grecia y nuestro deseo de invertir en el sector acuícola griego. Como accionistas, tenemos la intención de ejercer todos nuestros derechos legales y equitativos para garantizar que las acciones de Avramar Grecia sigan siendo propiedad y estén bajo el control de Cooke», apuntó el grupo canadiense este martes en una comunicación a los acreedores. Porque esta transacción se produce en un escenario de insolvencia que ha dado a la banca la llave de cualquier movimiento por la pignoración de acciones. El papel protagonista lo tiene la entidad Piraeus Bank.

Las mismas fuentes divulgadas por la prensa especializada helena cifran la oferta de Cooke en el entorno de los 210 millones de euros pagaderos en efectivo, aunque no es la única que se ha formalizado. El consorcio acuícola de Emiratos Árabes Aqua Bridge también ha hecho una propuesta de compra, por un importe superior, aunque con una quita del 70% en la deuda y siete años de plazo de pago. El viento de cola en favor de Cooke Seafood está precisamente en la filial española, Avramar Seafood, que es la matriz, para cuya toma de control ya había alcanzado un pacto con el fondo Amerra Capital. Según las últimas cuentas consolidadas del grupo Avramar, correspondientes al ejercicio fiscal de 2023 aunque con informe de auditoría de julio de 2025, su facturación supera los 400 millones de euros y cuenta con una plantilla de 1.500 personas. La filial española de Cooke Culmarex rebasó en 2024 los 200 millones de euros de ingresos consolidados.

Glenn Cooke, en 2023 en el acto de entrega del «Erin Bruce II», construido en Armón / ADRIAN AMOEDO

Legado gallego

Aunque Cooke no cerró la compra de Nueva Pescanova —su patrón Glenn Cooke conoció de primera mano las instalaciones de la multinacional gallega y estuvo en Chapela en abril de 2023—, el grupo de New Brunswick sí tiene consigo una muestra del buen hacer de la industria naval viguesa. Fue Armón Vigo el astillero elegido por la argentina Wanchese Fish Company —adquirida por Cooke en 2015— para la construcción de un pesquero diseñado para la pesca de vieiras. Fue bautizado como Erin Bruce II y loado por el propio armador, quien participó en la ceremonia de amadrinamiento. «El resultado es maravilloso», dijo a FARO sobre el barco, de 50 metros de eslora.

Mientras tanto, Nueva Pescanova continúa con la ejecución de su plan estratégico 2024-2028, el primero bajo la batuta de Jorge Escudero como CEO, y el acompañamiento de Abanca como socio casi exclusivo. Como desveló este periódico en primicia, la multinacional ha sacado al mercado sus actividades en Mozambique, agrupadas en torno a la filial Pescamar —incluyen el astillero Beiranave o Entreposto Frigorífico (Efripel)—, al considerarlas no estratégicas. No ha trascendido todavía el eventual interés de pesqueras o fondos por este negocio.