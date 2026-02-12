GKN Vigo negocia para frenar la huelga ante la visita a Balaídos de la nueva dirección de Dauch Corporation

El pasado 3 de febrero, la norteamericana Dauch Corporation cerró la compra de Dowlais, la matriz de GKN Driveline Vigo. Y, como es habitual, la nueva dirección planea visitar las plantas más relevantes del proveedor, empezando por la de Balaídos. Una delegación del más alto nivel visitará la factoría el lunes, mismo día en el que está previsto el inicio de una huelga convocada por la CIG, respaldada por la CUT y de la que se demarcan CC OO y UGT. Ante esta situación, la dirección pidió una reunión extraordinaria para intentar desbloquear las negociaciones y evitar el paro. El encuentro, celebrado esta mañana, terminó sin avances y habrá una nueva reunión mañana.

La dirección de GKN Vigo anunció a finales de enero un ERE para unas 75 personas, cifra que posteriormente se redujo a 72 y que tras las primeras conversaciones se rebajó a 50 despidos. La dirección insiste en que busca que las salidas no sean traumáticas y llama a buscar acuerdos, pero la unidad inicial del comité de empresa se rompió el martes con la convocatoria de una huelga para toda la próxima semana.

Sin embargo, el lunes está prevista la visita de Dauch Corporation y la dirección quiere evitar a toda costa mostrar una falta de paz social. Por este motivo se celebró la reunión extraordinaria hoy, tras la que por el momento se mantiene el paro convocado a partir del lunes.

La mayoría del comité, que representan juntos CC OO y UGT (con siete y cinco miembros, respectivamente), explican en un comunicado que por el momento se logró rebajar la cifra a esas 50 salidas y que las últimas condiciones negociadas apuntan a bajas como «despido improcedente con 33/45 días de indemnización por día trabajado y máximo dos anualidades».

Según indican, se está negociando recuperar trabajos externalizados de mecanizado (de Delta Vigo y Utingal) y la posibilidad de incluir bajas «jubilables» para los que tengan 59 años, en lugar de los 60 marcados.

La CUT, por su parte, insiste en que «no puede haber paz social con un ERE encima de la mesa». Así, piden retirar el expediente y que, en su lugar, se abra una «Mesa de negociación permanente para la reindustrialización y el mantenimiento del empleo». Como «pilar fundamental» apuntan a esta internalización de trabajos, además de apostar «por la formación, la polivalencia y las reubicaciones internas». «Solo después de aplicar estas medidas, y si el mapa de edades lo permite, podrían abordarse salidas voluntarias y prejubilaciones pactadas, nunca despidos forzosos», resumen.