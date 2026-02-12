Alberto Nadal (PP) critica el fondo 'España Crece' por ser "humo y propaganda" del Gobierno

El vicesecretario de Economía del Partido Popular Alberto Nadal, ha calificado de "humo y propaganda" el fondo soberano español 'España Crece', anunciado hace unas semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el 'Spain Investor Day', alertando de que el Ejecutivo puede llegar a usar este instrumento para entrar en el capital de determinadas empresas.

"Nada les impide utilizarlo para eso. ¿Lo van a hacer? No necesariamente, pero lo que sí sabemos es que podrían hacerlo, porque ya en el pasado han hecho barbaridades iguales o peores", ha señalado Nadal en un encuentro con medios de comunicación este jueves, cubierto por 'Europa Press'.

El fondo soberano, cuya presentación tendrá lugar previsiblemente el próximo lunes 16, recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU'. A través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el organismo encargado de disponer de los fondos, el fondo movilizará hasta 120.000 millones de euros —combinando financiación pública y privada— en sectores como vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Inicialmente, la presentación del fondo iba a tener lugar el pasado 19 de enero, pero el Gobierno la pospuso indefinidamente a causa del accidente ferroviario de Adamuz. Tal y como puso de manifiesto el Ejecutivo, fondo va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

"No se trata realmente de un fondo soberano"

Según Nadal, la iniciativa no se trata realmente de un fondo soberano, y ha advertido de que no va a ayudar al crecimiento económico español, sino que lo que busca es de intentar salvar la devolución de esos más de 10.000 millones de euros de los créditos vinculados a los fondos europeos de recuperación. "Básicamente, es un movimiento a la desesperada del Gobierno para intentar evitar que la cifra --de devolución de préstamos europeos-- sea más gorda de lo que ya es y al mismo tiempo generar un instrumento financiero para hacer con él lo que estime", ha alertado el vicesecretario de Economía del PP.

Nadal ha explicado que los fondos soberanos --instrumento que tienen muy pocos países-- son constituidos por aquellos gobiernos que están exportando una materia prima que está generando en un momento determinado unos ingresos al país, pero que no van a durar siempre.

Por ello, los 'populares' consideran que el 'España Crece' no se trata de un verdadero fondo soberano y han avanzado que, de gobernar, lo redimensionarían. Del mismo modo, el responsable económico de los populares ha anunciado que los fondos europeos de recuperación, cuyo plazo de ejecución vence el 31 de agosto de 2026, no han tenido ningún impacto sobre la inversión española.

"Si comparamos la inversión española antes y después de los fondos, es en realidad la misma. La formación pública de capital de España en el año 2018-2019, durante la pandemia y ahora, es exactamente la misma, no hay variación", ha apostillado Nadal.