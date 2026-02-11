Portugal entrega a Gambia dos de los 24 barcos militares gallegos que combatirán la piratería en África

La Armada de Gambia ha incorporado dos embarcaciones de alta velocidad con sello gallego en el marco del programa Support to West Africa Integrated Maritime Security (Swaims), una iniciativa de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) financiada por la Unión Europea y promovida por el Instituto Camões y el Ministerio de Defensa Nacional de Portugal, a través de la Marinha Portuguesa.

Las semirrígidas han sido diseñadas y fabricadas por el astillero Narwhal Boats en sus instalaciones del Polígono Industrial da Granxa, en O Porriño, y forman parte de un contrato valorado en seis millones de euros que comprende la construcción de 24 unidades destinadas a 12 países del Golfo de Guinea: uno de los mayores encargos internacionales en la trayectoria de la compañía.

El proyecto busca reforzar las capacidades de las marinas de África Occidental frente a la piratería, el tráfico ilícito y la pesca ilegal en una franja costera de más de 6.000 kilómetros. Además de las embarcaciones de alta velocidad, se han entregado dos kits de material forense para mejorar la recopilación y preservación de pruebas en operaciones contra la delincuencia marítima. Del mismo modo, como parte del despliegue, varios instructores especializados impartieron en enero una formación intensiva a las futuras tripulaciones.

Hasta siete vigilantes por barco

Los barcos, de nueve metros de eslora y tres de manga, están preparados para operar con olas de hasta cuatro metros y alcanzar velocidades superiores a los 40 nudos gracias a tres motores Yamaha de 300 caballos —uno de ellos de repuesto—. Con capacidad para siete efectivos, disponen de sistemas modernos de comunicaciones y ayudas a la navegación y ofrecen más de cuatro horas de autonomía a máxima velocidad.