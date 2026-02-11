Pepe Vieira refinancia su deuda con los bancos tras los sobrecostes de sus últimas inversiones

Una de las apuestas más importantes que el cocinero Xosé Cannas ha realizado en los últimos años para expandirse en el sector culinario asienta sus raíces en Pontevedra, de la mano de Varela Churrasquería. El asador, antaño histórica ferretería y hoy uno de los comedores más grandes de la ciudad, abrió sus puertas en febrero de 2024, hace justo dos inviernos. Se estimó un presupuesto de 900.000 euros para remodelarlo; una inversión de calibre que vino acompañada de otro desembolso de gran envergadura. Y es que un ejercicio antes, en la primavera de 2023, el dos estrellas Michelin complementaba su restaurante más conocido, en Raxó (Poio), con una innovadora propuesta hotelera: Pepe Vieira Relais & Châteaux.

Las obras de ambas instalaciones sufrieron sendos sobrecostes durante su ejecución que llevaron a la empresa del chef (Pepe Vieira SLU) a pedir créditos a corto plazo para poder finalizarlas con todas las garantías. Unos préstamos que se ha visto incapaz de amortizar en las condiciones establecidas, llevando a la compañía a sentarse en una misma mesa con los bancos para refinanciar su deuda.

Tras estas negociaciones, la firma ha llegado a un acuerdo con las entidades bancarias para rollear su pasivo circulante, contemplando un nuevo calendario con pagos dilatados a lo largo de los próximos 12 años. «Para nosotros es una gran noticia», indica Cannas en declaraciones a FARO, recalcando que de esta manera han puesto fin a las «tensiones de liquidez» que estaban experimentando. Las nuevas cuotas, asegura, se «adecuan» a su generación de caja.

Más estabilidad y liquidez

El plan alcanzado con los bancos sobre los términos y condiciones de la refinanciación de la deuda deberá ser homologado ahora en los juzgados, donde este miércoles se ha presentado una comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores —antes conocida como preconcurso— que dará a Pepe Vieira SLU un margen de tres meses —más otros posibles tres, en caso de solicitarse una prórroga— para sellar el acuerdo. «La situación es optimista», señalan también a este periódico fuentes inmersas en el proceso. Otro de los puntos a favor en este sentido es que, más allá de que se haya logrado convertir los créditos de corto a largo plazo, la empresa también ha conseguido fresh money —una inyección económica— para atender de forma regular sus obligaciones, como puedan ser los abonos a proveedores o el salario de los trabajadores.

Las negociaciones con las entidades bancarias se han extendido a lo largo de los últimos meses coincidiendo con un momento importante para Pepe Vieira SLU, que a mediados del pasado mes de enero se adjudicaba durante los próximos seis años la gestión del restaurante del Museo de Pontevedra, en manos de la Deputación de Pontevedra y donde hasta lanzarse esta nueva licitación, que ganó a Neapolis FD SL, ya operaba a través del restaurante La Ultramar.