Jerséis de Bangladesh y China, trajes de Turquía, camisas de Marruecos y abrigos de Camboya: así se viste la industria de la moda gallega

La industria de la moda es, junto a la automoción, una de las referentes de la internacionalización de la economía gallega. Entre enero y noviembre del pasado año, las exportaciones superaron los 5.800 millones de euros. Vende en medio mundo. Más de 806 millones de euros a Francia, unos 815 millones en Italia, 611 millones en Portugal, 1.233 millones en Polonia... siguiendo la amplia red de tiendas y los polos de distribución de las grandes marcas textiles de la comunidad, con el gigante Inditex al frente, seguida de Textil Lonia, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Selmark y el resto de enseñas, muchas de ellas históricas. Hace tiempo que el sector mezcla su vertiente manufacturera con la comercial. La confección de prendas todavía mantiene un importante pulmón productivo aquí, con un volumen de negocio de 2.100 millones de euros y casi 10.000 empleados. Pero un importante volumen de la ropa comercializada procede de la deslocalización en terceros países.

Durante ese mismo periodo de 2025, las importaciones alcanzaron los 2.315 euros. Asia tiene cada vez mayor peso en la cesta de proveedores del textil gallego. Concentró el 51,3% de las compras hasta noviembre, por encima del 47% de cuota de 2024 y el doble que hace una década. En detrimento de Europa, que pasó del 59,3% de las importaciones en 2015 a menos del 33% en estos momentos. Africa ronda el 15,3% y América es residual con únicamente el 0,1%.

Bangladesh en cabeza

El gran protagonista del sourcing de la moda gallega es Bangladesh. Un país que en los últimos años ha encadenado protestas y huelgas de los trabajadores del sector para reclamar una mejora de las condiciones laborales. El saldo de enero a noviembre rondó los 433 millones de euros. ¿Qué se trae de allí? En el capítulo de prendas de punto destacan los jerséis (87,8 millones de euros) y las camisetas (69,2 millones). En las de punto, los trajes y pantalones (78,4 millones) y los trajes sastre (61,9 millones), según el balance detallado de la Secretaría de Estado de Comercio.

Bangladesh le ha ido ganando terreno a Turquía, considerado el gran armario de la moda europea y un polo de cercanía en las cadenas de abastecimiento del sector. Las importaciones de las marcas gallegas ascendieron a 422 millones de euros. También sobresalen los jerséis (71,9 millones de euros), los trajes sastre (34,4 millones), y los trajes que no son de punto (170 millones).

Como tercer gran proveedor en 2025 figura China. El gigante asiático ya provocó una sacudida en el sector tras la liberalización del comercio internacional en 2008, abriendo la puerta a la globalización de las cadenas de suministro y a la desaparición de la tupida red de talleres que en Galicia sostuvieron durante décadas la confección. Las importaciones entre enero y noviembre se situaron en 350 millones de euros. Su punto fuerte son los jerséis (96 millones de euros).

Resto de producción

De Marruecos, con un volumen de compras por encima de los 328 millones de euros, vienen también jerséis, camisetas y trajes, aunque uno de los productos más importantes son las camisas: 41,5 millones de euros en el caso de hombre y 26,7 millones en camisas y blusas de mujer.

Portugal fue el primer destino de las deslocalizaciones del textil gallego. Su eterno proveedor, hasta la irrupción de la producción asiática, el auge de Turquía y el pulso de Marruecos. Las importaciones en 2025 sufrieron una nueva caída del 18%, hasta los 274 millones de euros. Vienen camisetas (71,9 millones), jerséis (39,6 millones) y trajes no de punto (64 millones).

Otro de los lugares de producción de referencia en Asia es Camboya con más de 203 millones de euros. Predominan los jerséis y los trajes, pero en su caso sobresalen también los abrigos de todo tipo con 36 millones de euros. De Pakistán (107 millones de euros) proceden, sobre todo, jerséis; los trajes y las camisas para hombre encabezan las importaciones desde India (63,9 millones de euros). En el resto de mercados europeos, Italia exportó prendas a Galicia por valor de 19,8 millones de euros.