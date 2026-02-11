La FP con más empleo de Galicia: inserción laboral del 100% y prácticas aseguradas

Cada vez más estudiantes optan por la Formación Profesional como opción para su futuro laboral. En algunos casos, las salidas que ofrecen estos ciclos garantizan una inserción laboral más rápida que muchas carreras universitarias; lo que aumenta su atractivo.

El curso actual supone un hito histórico en cuanto a la cifra de estudiantes matriculados en un ciclo de FP en Galicia, de acuerdo con información de la Xunta. Suman ya 71.200, un 3,5% más que el año anterior, pero casi el doble de lo que eran en el curso 2008/09. La FP gana cada vez más adeptos en todas sus modalidades, especialmente en los ciclos de Grado Superior, que aglutinan al 54,3% del alumnado.

La oferta de ciclos se divide entre múltiples ramas del conocimiento que van desde las actividades físicas y deportivas, la administración o la electricidad y la electrónica hasta la química, la seguridad y el medioambiente o el transporte y mantenimiento de vehículos. Aunque muchas de ellas muestran buenos datos de empleabilidad en Galicia, existe una FP con un 100% de inserción laboral en la comunidad.

Una titulación con pleno empleo en Galicia

Hablamos del ciclo de Obras de interior, decoración y rehabilitación, en el que se forma a pintores y decoradores de interiores. Este FP de grado medio con una duración de 2.000 horas entre sus dos cursos, es una de las 25 titulaciones con pleno empleo en Galicia.

Durante la formación, los estudiantes aprenden a realizar particiones y trasdosados montando placas prefabricadas, instalar suelos técnicos y mamparas, ejecutar trabajos de revestimiento y a realizar techos suspendidos con piezas prefabricadas. Los profesionales titulados terminan ejerciendo como jefe de equipo y encargado en obras y reformas, así como aplacador de revestimientos continuos de fachadas o colocador de prefabricados ligeros en construcción, entre otros empleos.

Para poder cursar este FP de Obras de interior, decoración y rehabilitación solo necesitarás contar con el título de graduado en ESO (o de un nivel académico superior), título Profesional Básico o el título de Técnico o Técnico Auxiliar (y sus equivalentes académicos). Además, los interesados tendrán que haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, la Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o una oferta formativa de Grado C incluida en el ciclo formativo.

Dónde estudiar esta FP en Galicia y cuánto se cobra

En la Galicia, este grado medio solo se imparte en el CIFP A Farixa de Ourense. Según el centro de formación profesional CEAC, el salario medio que perciben los egresados de Obras de interior, decoración y rehabilitación en España oscila entre los 26.000 y los 28.000 euros brutos anuales, es decir, de los 1.857 a los 2.000 euros al mes en 14 pagas. Con todo, estas cifras varían en función de la región en la que desarrollan su actividad y la experiencia y responsabilidad que pueda tener su cargo a lo largo de su carrera.