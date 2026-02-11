Las cofradías exigen paralizar el despliegue de la eólica marina y acusan a Transición Ecológica de «subastar el mar sin contar con la pesca»

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores presentó este miércoles su propuesta a la consulta pública que acaba de lanzar el Ministerio para la Transición Ecológica para sondear a todos los agentes implicados sobre las futuras subastas de eólica marina. En el caso de los pósitos, su opinión es rotunda: reclaman «la suspensión inmediata» del proceso hasta que «se completen evaluaciones ambientales rigurosas, independientes y plenamente contrastadas».

En representación de 190 cofradías y cerca de 30.000 pescadores, la federación califica el procedimiento de «un maquillaje democrático destinado a legitimar una decisión ya tomada: subastar los mares sin contar con el sector pesquero». La normativa de las subastas, sin embargo, establece como condición indispensable negociar con todos los afectados. A su favor, dice, está el último informe del Grupo de Trabajo sobre Energía Eólica Marina y Pesquerías del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). Elaborado por 62 expertos de 14 países, las cofradías señalan que el análisis concluye que la mayoría «de los estudios científicos independientes sobre pesca se verán interrumpidos» por el desarrollo de la eólica offshore, lo que, según la federación, «compromete las evaluaciones de los stocks necesarios para una correcta gestión de los recursos pesqueros».

«No» a las zonas

«El propio ICES reconoce que persisten lagunas críticas de evidencia y que la efectividad de las medidas de compensación para los pescadores no está demostrada», arremeten las cofradías españolas, que apelan a aplicar «el principio de precaución».

Además de paralizar las próximas pujas, la organización insta a Transición Ecológica a revisar las zonas de alto potencial para la eólica marina identificadas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). Cinco de ellas están en Galicia. Algunas cofradías ya llevaron el documento al Tribunal Supremo, que no les dio la razón.