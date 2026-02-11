Competencia contrata a empresas privadas para vigilar a miles de grandes ‘influencers’ en TikTok, Youtube e Instagram

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se lanza a vigilar de cerca el contenido de miles de usuarios de TikTok, Youtube e Instagram para cazar a los que hacen publicidad de manera ilícita. Y para poder realizar esa inspección masiva de los vídeos que se publican en las plataformas de ‘streaming’, el supervisor quiere contratar a una o varias empresas privadas especializadas para que se encarguen de los trabajos de análisis.

Competencia pretende vigilar el contenido de miles o decenas de miles de usuarios de las grandes plataformas. La nueva Ley de Comunicación Audiovisual contempla una nueva categoría de actores, los “usuarios de especial relevancia” (UER) en plataformas y redes de intercambios de vídeos, que son ‘influencers’ con muchos seguidores y que reciben muchos ingresos. La normativa establece que estos grandes usuarios son aquellos que tienen más de un millón de seguidores en una sola plataforma o dos millones en varias plataformas, y además generan unos ingresos de al menos 300.000 euros al año. El organismo tiene identificados a más de 1.600 ‘influencers’ que cumplen con estos requisitos de altísima difusión.

Pero la intención de la CNMC ahora es tener identificados y poder hacer una supervisión del contenido de miles de usuarios de TikTok, Youtube e Instagram muy por debajo de esos niveles. Y es que el supervisor pretende extender la labor de control a los ‘influencers’ con “al menos 100.000” seguidores -muy lejos del millón o dos millones de seguidores con que se identifica a los UER-, que hayan publicado al menos 24 vídeos en el último año y que dirijan sus contenidos al mercado español.

Obligación de aclarar si es publicidad

La nueva Ley de Comunicación Audiovisual establece en los contenidos comerciales deben estar claramente identificados y en el caso de los vídeos de las plataformas de ‘streaming’ deben contener específicamente el término “publicidad” o “publi”. La CNMC sospecha que una parte de los grandes ‘influencers’ digitales no cumple con la normativa y busca ayuda de compañías privadas para poder realizar una supervisión exhaustiva de los contenidos que emiten.

“Con los recursos con los que cuenta, esta Comisión no está en disposición de llevar a cabo un análisis individualizado de cada una de las emisiones de estos agentes ni cuenta con los instrumentos técnicos especializados para el desarrollo de dicha labor”, reconoce la CNMC en la documentación oficial de la licitación del contrato público. El contrato se dividirá en tres lotes (uno para vigilar el contenido de TikTok, otro para Youtube y otro para Instagram) y tiene un presupuesto previsto de casi 72.200 euros el primer año y que puede elevarse hasta los 216.000 euros si se conceden las dos prórrogas anuales contempladas.

Las empresas contratadas tendrán analizar de manera fehaciente y cada mes al menos un total de 1.200 vídeos emitidos por estos ‘influencers’ (a razón de 500 de Instagram, 500 de TikTok y 200 de Youtube) y en función del número de visualizaciones de cada uno de ellos. El análisis consistirá en identificar si en los contenidos publicados existe publicidad ilícita, esto es, sin identificarla claramente como tal en los vídeos.

La CNMC podrá hacer todas las consultas que desee sobre información sobre los propios ‘streamers’, de su perfil y del contenido publicado, y las compañías adjudicatarias también tendrán que entregar al organismo un informe mensual con un listado de los 250 ‘influencers’ (aunque el supervisor puede elevar el número de perfiles incluidos en ese listado) con mayor número de seguidores en cada plataforma y sobre las características de sus publicaciones.