Esta es la ciudad gallega que lidera el descontento laboral en España

La incertidumbre económica, la implementación de la IA en los entornos laborales, el coste de la vida respecto al salario, una mayor búsqueda del equilibrio entre tiempo libre y trabajo... Estos son algunos de los factores que sobrevuelan los pensamientos de miles de personas en España y que les lleva a valorar un cambio profesional.

Para conocer qué hay detrás de esta inquietud, Adobe ha elaborado un estudio sobre las percepciones, aspiraciones y motivaciones de los españoles en relación con su trabajo, su salario y su futuro profesional. Los resultados dibujan un panorama complejo: la mayoría se siente satisfecha con su empleo, pero no con lo que gana; y cada vez más trabajadores aspiran a empleos ligados a la tecnología, la salud o el emprendimiento.

Entre los datos que arroja este estudio, encontramos que ciudad gallega que lidera el descontento laboral en España: A Coruña.

Los coruñeses, los más descontentos con su trabajo y su salario

A nivel geográfico, Bilbao, Barcelona y Madrid encabezan la lista de ciudades con mayor satisfacción profesional, con más del 74 % de sus habitantes declarando estar a gusto con su carrera. En Barcelona, sin embargo, solo un 3.72 % considera que su sueldo refleja el valor de su trabajo, una diferencia que refleja que el reconocimiento económico no siempre se corresponde con el nivel de satisfacción profesional.

En el otro extremo, ciudades como A Coruña, junto a ciudades como Málaga y Zaragoza muestran mayores niveles de descontento tanto con el trabajo como con el sueldo. A Coruña registra el mayor porcentaje de personas insatisfechas con su salario (67 %) y lidera también la demanda de aumentos superiores al 50 %.

Solo 5 % de los españoles creen que no necesitan un aumento

Uno de los datos más reveladores del estudio es la distancia entre la satisfacción profesional y la percepción salarial. Aunque un 73 % de los encuestados afirma estar a gusto con su trabajo, solo un 46 % dice estar conforme con lo que cobra.

La sensación de injusticia económica se acentúa cuando se pregunta qué incremento necesitarían para sentirse justamente remunerados: «apenas un 5,5 % considera que su sueldo actual es suficiente». Es decir, incluso entre quienes dicen estar «satisfechos» con su salario, una amplia mayoría considera que debería cobrar más.

No es de extrañar que más del 60 % de los encuestados esté considerando cambiar de carrera, ya sea a corto, medio o largo plazo. Aunque el sueldo es el principal detonante —el 42 % lo menciona como su motivación número uno— no es, ni de lejos, la única razón. Muchas personas buscan algo más que una nómina abultada: quieren recuperar el equilibrio entre su vida personal y profesional (30 %), reducir el estrés acumulado (8 %) o reconectar con una vocación que el ritmo laboral ha dejado de lado (11 %).

Porcentaje de españoles descontentos según el estudio de Adobe. / Adobe

Los trabajos soñados por los españoles

Las respuestas muestran una mezcla de aspiraciones tecnológicas y vocacionales. La opción más popular es programador/a o desarrollador/a web (9 %), seguida de ingeniero/a (7 %), médico/a (7 %) y emprendedor/a o tener un negocio propio (7 %). También destacan profesiones tradicionales como funcionario/a (6 %), psicólogo/a (4 %) y profesor/a (4 %).

Sin embargo, querer cambiar no siempre significa poder hacerlo. Muchas personas se enfrentan a barreras que dificultan ese salto: la inseguridad económica se alza como el principal freno (36 %), seguida por las responsabilidades familiares (25 %) y el miedo al fracaso (21 %). Aun así, muchos están dispuestos a hacer sacrificios. Más de la mitad de los encuestados afirma que aceptaría cobrar menos a cambio de tener el trabajo de sus sueños.

El deseo de cambio no siempre implica reinventarse en la misma ciudad. Casi un 42 % de los encuestados ha considerado mudarse a otra ciudad en España en el último año para iniciar una nueva etapa profesional.

En cuanto a los destinos preferidos, Madrid destaca con fuerza (26 %), seguido de Barcelona (15 %) y Valencia (6,40 %), consolidándose como los polos de atracción profesional por excelencia. Sin embargo, las preferencias están lejos de concentrarse únicamente en las grandes ciudades: Santiago de Compostela aparece entre las favoritas para iniciar una nueva etapa profesional.