Aldi sitúa a Galicia como región estratégica dentro de su plan expansión y prepara ya su llegada a Vigo

«Desde nuestra llegada en 2021, la respuesta de los clientes gallegos ha sido muy positiva, lo que nos anima a seguir reforzando nuestra presencia», declara Víctor Nieto, responsable de expansión de Aldi en Galicia. Casi ocho millones de hogares españoles han comprado en el último año en la cadena de supermercados alemana, lo que confirma su auge y la coloca como el grupo que más clientes ha ganado en los últimos 4 años —alrededor de 400.000— según los datos de Worldpanel by Numerator, que analiza los hábitos de compra de los consumidores.

La compañía finalizó el pasado 2025 con 33 nuevas tiendas y alcanza un total de 496 en todo el país. El apetito continúa este año. El responsable de expansión sitúa a Galicia como una región estratégica dentro de los planes de crecimiento en el norte de España. «No solemos adelantar información de las inauguraciones hasta que la tienda esté a punto de abrir sus puertas, pero podemos confirmar que estamos trabajando nuestra llegada a Vigo», confiesa. Estará ubicado en una macroárea comercial proyectada en el polígono industrial de O Caramuxo, junto a locales como Kiwoko, Pepco o Jysk. Este nuevo establecimiento refuerza la presencia de la marca en la comunidad, que actualmente cuenta con siete tiendas. La primera de ellas abrió sus puertas en 2021, en Santiago de Compostela. A raíz de ahí, la firma ha ido ampliando su red en Pontevedra, Mos, Ourense, Oleiros y Sanxenxo.

Víctor Nieto, responsable de expansión de Aldi en la zona. / Gustavo Santos

A la hora de planificar nuevas aperturas, la empresa tiene en cuenta factores como la cercanía a los núcleos de población, la demanda local, la accesibilidad, la generación de empleo o la posibilidad de ofrecer un servicio cómodo y próximo. Hoy en día, Aldi cuenta con más de 8.000 profesionales en España, 70 de los cuales trabajan en las distintas tiendas de Galicia. «Estos equipos son fundamentales para ofrecer una atención cercana y un servicio de calidad. Buscamos profesionales comprometidos, con orientación al cliente, formación continua y alineados con los valores de la compañía», apunta Víctor Nieto.

Una de las características de la cadena es el «firme compromiso» que mantiene con el mercado nacional. Ocho de cada diez productos son de origen español, abarcando más de 400 proveedores en todo el país. En el caso de Galicia, Aldi apoya a cerca de 30 comerciantes gallegos. Esta colaboración permite disponer de unos 90 productos de origen local en estos supermercados. La oferta se centra en vinos, licores, productos lácteos, conservas de pescado, embutidos y carne fresca, obtenida «de zonas de tradición ganadera como Galicia». «Entre los favoritos de los clientes se encuentran el pan de moño, la tarta de almendra, el vino blanco Albariño Rías Baixas Cova do Seixo, el chorizo dulce y el queso Palo Santo», destaca el portavoz.

La empresa basa su modelo de negocio en productos de marca propia, que representan el 90% de la oferta. Según cálculos internos de la compañía, «las familias que compran en Aldi pueden ahorrar hasta 2.000 euros al año, lo que equivale a 40 euros semanales». Se trata de una estrategia basada en el descuento, que «centra todos sus esfuerzos en ofrecer productos básicos de calidad al mejor precio». Este enfoque empresarial se aplica a los ocho países europeos por los que se extiende la compañía: Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Noticias relacionadas

Competencia gallega

Además de los principales supermercados, como pueden ser Mercadona, Carrefour, Lidl o Eroski, la marca alemana se enfrenta a cadenas autonómicas con fuerte arraigo en Galicia, como es el caso de Gadis o Froiz. No obstante, esto no parece suponerles una fuerte amenaza. «Creemos que existe espacio para satisfacer diferentes necesidades dentro del mercado. El comercio tradicional, las enseñas locales y otros operadores ofrecen productos de calidad, al igual que también lo hace Aldi», comenta Nieto. «Consideramos -explica- que hay sitio para todos y que los distintos modelos de negocio pueden convivir aportando valor al consumidor. Cada formato responde a unas necesidades concretas y nuestro objetivo es ofrecer una opción basada en calidad, ahorro y sencillez, adaptada a los hábitos de compra de cada cliente». Defiende también que «la competencia impulsa la mejora continua y nos motiva a seguir perfeccionando nuestra propuesta».