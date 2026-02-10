Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aeroespacial

UARX Space opta al Premio Nacional Pyme del Año 2025

David Regades, junto con los impulsores de UARX Space.

R. V.

Vigo

La nigranesa UARX Space optará como finalista al Premio Nacional Pyme del Año 2025. Competirá en la categoría de Innovación e Internacionalización tras haber ganado Premio Pyme del Año Pontevedra de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.

