El tren de borrascas convierte a Galicia en la principal productora hidroeléctrica del país

La Xunta activó para este miércoles la enésima alerta naranja por viento. Afecta al noroeste de A Coruña y en el norte de la provincia de Lugo. Seguirán las lluvias. De hecho, se mantiene el aviso naranja también por las intensas precipitaciones previstas en el interior de Pontevedra, además de fenómenos costeros adversos por todo el litoral. Van ya 13 borrascas desde octubre del pasado año. Siete de ellas en lo poco que va de 2026, con el enero más lluvioso del último cuatro de siglo. Nils tomará el relevo de Leonardo y Marta, los últimos incidentes atmosféricos de gran impacto y que tienen mucho que ver en que las reservas de agua en los embalses españoles hayan aumentado en 10,1 puntos en solo una semana, la mayor subida que se recuerda desde que empezaron a medirse en los años 90. Los de uso humano se encuentran al 74,69% de su capacidad y los hidroeléctricos a más del 83%.

Es la otra cara de los temporales, alimento de la producción de energía renovable. La generación eléctrica en enero alcanzó en toda España los 26.229 gigavatios hora (GWh) con la eólica en cabeza con una cuota del 31,5% (8.258 GWh). Le siguieron la nuclear (5.239 GWh), los ciclos combinados (4.115 GWh) y la hidráulica (3.203 GWh), mientras que la fotovoltaica sufrió la falta de sol con una inyección de 2.800 GWh.

El embalse de La Serena, en Badajoz, aliviando su carga de agua estos días. / CHG

A la cabeza

Galicia, punto de entrada de la mayoría de las borrascas, se colocó a la cabeza de la producción de las centrales de agua, según el balance que acaba de publicar Red Eléctrica. Alcanzaron los 1.182 GWh, prácticamente el 37% de toda la contribución de la hidroeléctrica estatal. Por detrás se quedaron otra de las grandes potencias energéticas con embalses, Castilla y León, que llegó a los 877 GWh. En Extremadura fueron 365 GWh; unos 227 GWh en Cataluña; y 181,7 GWh en Asturias.

Gracias a la importante actividad de los saltos, Galicia dejó atrás la atonía de la producción de electricidad que mostró a lo largo de 2025. Como adelantó FARO, se situó en 21.700 GWh, el 5,8% por debajo del acumulado en 2024 (23.083). Este enero remontó hasta los 2.820 GWh, el mejor arranque de los últimos tres ejercicios y un 5% más que en enero de 2025. Además del fundamental papel de las hidroeléctricas, destaca la evolución de la eólica. Lideró el mix con 1.265 GWh, el 15,3% de la electricidad que vino de los parques en el conjunto del país. Solo le superaron Castilla y León (2.033 GWh) y Aragón (1.436), dos regiones con mucha más potencia eólica instalada tras el freno aquí a los nuevos proyectos por el enredo judicial.

Los ciclos combinados rondaron los 201 GWh en Galicia; la cogeneración sacó al sistema unos 105 GWh; y las otras renovables rozaron los 28 GWh. La cuota verde en la producción total de electricidad en la comunidad a lo largo del mes pasado rebasó el 88%.