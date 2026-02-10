Telefónica da otro impulso a su salida total de Latinoamérica y vende su filial en Chile por más de 1.000 millones

Telefónica da otro paso más para completar su salida de Latinoamérica. El grupo había confirmado su intención de abandonar la región con la venta de todas sus filiales (con la única excepción de Brasil, que es uno de los mercados clave de la compañía) y ha conseguido cerrar seis operaciones de desinversión desde que está Marc Murtra a los mandos de la teleco, desde hace un año.

Telefónica ha conseguido cerrar en apenas una semana otras dos ventas. Tras la cesión del negocio de Colombia al grupo Millicon hace unos días, ahora le toca el turno a la venta de la filial de Chile. La teleco española ha vendido su negocio en Chile también al grupo Millicom y al fondo NJJ Holding (que el instrumento inversor del principal accionista de la propia Millicom, el empresario Xavier Niel) por un importe inicial de 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros) al que se puede sumar un pago variable de otros 150 millones de dólares más (unos 126 millones de euros extra).

Telefónica también ha desvelado que la desinversión en Chile incluye un abono en efectivo de 50 millones de dólares (42 millones de euros) que se pagará al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (286 millones de euros) que "será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile". Los compradores también asumen la deuda que acumula Telefónica Chile, que a cierre de 2025 era de 479 millones de euros.

Millicom se quedará con el 49% de la actividad de Telefónica en Chile, mientras que NJJ (en manos deXavier Niel, también dueño de la teleco Iliad) controlará el 51% restante. Ambas partes han firmado un acuerdo entre accionistas por el que Millicom podrá comprar la parte de NJJ Holdings dentro de cinco años, con una valoración que se revisará en función de la cotización vigente de la propia Millicom menos un descuento del 10%. Si Millicom no ejerce esta opción, NJJ tendrá derecho a comprar el 49% que no controla de la filial chilena.

La operación de venta, que ya está formalmente cerrada, se enmarcha en la estrategia de Telefónica de salir por completo de Hispanoamérica, para centrarse sólo en sus cuatro mercados clave (España, Reino Unido, Alemania y Brasil). Además de la desinversión en Chile, la teleco española ya ha culminado la venta de sus subsidiarias en Argentina (al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros); en Perú (a la argentina Integra Tec Interational por 900.000 euros, aunque esta filial estaba en concurso de acreedores y tenía una deuda de 1.240 millones de euros al cierre de 2024); en Uruguay (también Millicom Spain por 389 millones de euros); en Ecuador (a Millicom Spain por 329 millones de euros); y hace sólo unos días también su filial Colombia (igualmente a Millicom por 182 millones de euros). La compañía aún tiene pendiente la salida de México y de Venezuela.