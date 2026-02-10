Los (otros) protagonistas del mal tiempo: aumento en las ventas de deshumidificadores

Con la llegada de la lluvia y los días grises, la humedad se siente en el ambiente e invade cada rincón del hogar, dejando su rastro en paredes, muebles y ropa. Frente a este enemigo invisible, los deshumidificadores se alzan como verdaderos soldados en la lucha por un espacio seco y saludable.

«Con el tiempo que hace, se ha notado bastante el aumento de las ventas de los deshumidificadores», comenta Pablo Sanromán, empleado de Star Electrodomésticos. «Normalmente —explica— en noviembre ya se empiezan a vender. En diciembre menos porque es Navidad, pero en enero y febrero es cuando más se compran». «Este año fue muy lluvioso y se han aumentado considerablemente las ventas», confirma Adrián Sanmartín, encargado de Metta Electrodomésticos.

Existe un amplio rango de precios, «tienes deshumidificadores de diez litros desde 90 euros hasta algunos de 400», señala Yass, propietario de Electro Tak. «Dependiendo de su poder adquisitivo, hay quien que se va a los más sencillos y quien valora mucho el bajo consumo o que sean silenciosos, como pueden ser los de DeLongui o Daitsu», detalla Adrián.

Múltiples usos son los que tienen estos aparatos, pero especialmente se utilizan para el secado de la ropa y sacar la humedad de casa, mejorando así la calidad del aire , sobre todo en aquellos hogares en los que viven niños o gente de avanzada edad, con el fin de que puedan respirar mejo

Diferentes modelos de deshumidificadores. / Marta G. Brea

El tiempo también influye en el transporte. «Las tormentas y los cambios de clima agresivos impiden que la mercancía llegue a punto. Hemos tenido problemas de stock», confiesa Yass. No obstante, hay comerciantes que realizan previsiones basándose en las ventas de años anteriores. «Evidentemente siempre hay algún modelo que se acaba, pero normalmente hay una estimación de las unidades que se venden todos los años, nadie quiere almacenar más de lo que puede vender», relata Adrián.

El perfil de los clientes es diverso, aunque en su mayor parte se trata de un público mayor, que vive en casas antiguas, las que más sufren las consecuencias de la humedad al carecer de un sistema de aislamiento eficaz. «Yo tengo dos tiendas: una en García Barbón y otra en Travesía. Noto que se venden más en Travesía de Vigo. Son viviendas un poquito más antiguas, peor aisladas», corrobora el encargado de Metta Electrodomésticos.

Una oferta variada

La tecnología avanza y se aplica a los diferentes modelos. Actualmente, existen ejemplares con distintas funciones, como la del secado de ropa o el modo noche, que reduce la emisión del ruido para contribuir a un mejor descanso. También se fabrican modelos que cuentan con ionizador para eliminar olores, con sensor del nivel de humedad e incluso con conectividad wifi, lo que le facilita al usuario el manejo del deshumidificador al poder controlarlo y programarlo desde el móvil.

Una de las características más demandadas por los clientes según cuentan los vendedores es que lleven calefactor incorporado. Sin embargo, la tendencia es crear electrodomésticos de bajo consumo, lo que deriva en su salida del mercado.

Las redes sociales constituyen un arma potente para captar consumidores, lo que posibilita a los negocios llegar a un público joven y ampliar su nicho de mercado. «Al principio, nuestros clientes eran más adultos, pero ahora, con el tema de las redes, cada vez tenemos más gente joven», culmina el propietario de Electro Tak.