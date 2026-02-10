El Perte VEC deja 3 millones más en Galicia y riega los proyectos de Stellantis en Aragón con otros 46

La última convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado), gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo, ha repartido de forma provisional 107,3 millones en ayudas directas y 27,3 millones en préstamos. De ellos, se adjudicaron 3 millones de euros para dos proyectos vinculados con la nueva movilidad en Galicia. Se trata de las iniciativas presentadas por Exlabesa, en Padrón, y Megatech, en Ourense, en una misma convocatoria en la que se repartieron casi 46 millones a los proyectos vinculados a Stellantis en Aragón.

La resolución publicada por Industria corresponde a las subvenciones y prestamos gestionados por el Sepides en la convocatoria lanzada en octubre del año pasado y vinculada a la cadena de valor del coche eléctrico.

En lo que respecta a la comunidad gallega, solo se han resuelto los proyectos presentados por tres compañías. La que mayor cuantía recibe es Exlabesa, la empresa especializada en aluminio que presentó un proyecto de «investigación industrial del vehículo eléctrico en el apartado de battery box y sus componentes». Industria se adjudica de forma provisional 1,55 millones de euros.

Megatech, que el año pasado pasó a formar parte del grupo italiano Sapa, presentó una iniciativa para su fábrica de O Pereiro de Aguiar bautizado como INCORE-VEC, que tiene ver con un «plan integral de inversiones e investigación en nuevos procesos de esumado físico mediante Coreback sobre molde de aluminio para la fabricación de componentes de vehículo eléctrico». Se le asignaron 1,35 millones de euros en ayudas y 115.162 euros más en forma de préstamo.

La otra iniciativa gallega presentada a esta edición del Perte VEC es la de Little Electric Cars, la empresa viguesa que lanzó recientemente al mercado el Torgo, un todoterreno eléctrico pensado para operaciones especiales.

De hecho, el proyecto presentado tiene que ver con este vehículo, ya que se bautiza como «investigación de nuevas soluciones avanzadas y aplicadas para el diseño de plataforma multipropósito de aplicaciones extremas y polivalentes». Por el momento se ha quedado fuera, ya que según la comisión evaluadora «no alcanza el presupuesto financiable mínimo».

Zaragoza

Por otro lado están los proyectos estratégicos vinculados a Stellantis en Aragón, como la gigafactoría de baterías que ya se construye en Figueruelas y la producción de la marca china Leapmotor en la fábrica que el grupo con planta en Vigo tiene allí. Además, se unen también apoyos para un proveedor clave de su cadena de suministro que se asentará en la localidad de Borja. Todo un espaldarazo público para unas inversiones que movilizarán conjuntamente más de 185 millones. En concreto, las iniciativas aragonesas han logrado captar 45.824.658 euros, de los que 34.069.779 euros corresponden a subvenciones directas y 11.754.879 euros a préstamos, según la resolución provisional del ministerio.

El mayor volumen de ayudas se concentra en el proyecto de Contemporary Star Energy (CSE), la empresa conjunta creada por la china CATL y Stellantis para construir la gigafactoría de baterías junto a la planta automovilística de Figueruelas, una de las dos que el fabricante mantiene en Europa tras cancelar las de Alemania e Italia. El proyecto ha obtenido 23,1 millones de euros en subvenciones y más de 5 millones en préstamos, dentro de un plan de inversión que supera los 111 millones solo en esta fase vinculada a sostenibilidad y eficiencia energética.

Las ayudas del Perte VEC se destinan a consolidar una planta concebida como fábrica neutra en carbono, con un consumo mayoritariamente renovable y una capacidad de producción de 50 GWh, suficiente para abastecer hasta un millón de vehículos eléctricos al año. La gigafactoría, cuya primera fase de producción prevé iniciarse a finales de 2026, está llamada a convertirse en la mayor inversión industrial en Aragón en más de cuatro décadas.

Leapmotor acelera su despliegue

El segundo gran beneficiario de la última convocatoria del Perte Vec en Aragón es LPMIB Automotive Spain, la filial industrial creada por el fabricante chino Leapmotor para su implantación productiva en España que está dirigida por Yann Martin, exdirector de PSA Vigo. La compañía ha logrado dos adjudicaciones que suman más de 7 millones de euros en subvenciones y 3 millones en préstamos.

Por un lado, para el proyecto que impulsa en el municipio de Mallén para el montaje de baterías de alto voltaje, que recibe 2,3 millones en ayudas directas y 1,8 en financiación. Por otro, para la iniciativa registrada en Figueruelas, centrada en eficiencia energética y adaptación industrial de los procesos productivos, que suma otros 4,4 millones en primas y 1,4 en créditos.

Estas inversiones acompañan el desembarco de Leapmotor en la planta de Stellantis, donde está previsto que a finales de 2026 se empiecen ensamblen sus primeros vehículos eléctricos de su modelo B10 para el mercado europeo. La constitución de la filial española, los movimientos de proveedores y ahora la adjudicación del Perte confirman que el proyecto ha pasado de la fase discreta a una implantación industrial plenamente respaldada.

El tercer vértice del triángulo industrial se sitúa en Borja, donde Lieder Automotive ha logrado 4,2 millones de euros en subvenciones y más de 3,2 millones en préstamos para desplegar nuevas líneas de producción robotizadas de componentes del vehículo eléctrico.

La empresa, participada por la vasca Fagor Ederlan (Mondragón Corporación) y el grupo chino Duoli Technology, producirá la estructura del Leapmotor B10, con un arranque previsto para agosto de 2026 y una plantilla inicial de unos 120 trabajadores, que crecerá progresivamente hasta superar los 170 empleos. El proyecto supone la reactivación de una planta cerrada desde 2019 y consolida a Borja como pieza clave del nuevo ecosistema industrial ligado a Figueruelas.

Otras ayudas

Entre el resto de proyectos que aparecen en la resolución provisional de concesión están también algunas de las empresas con presencia en Galicia, pero que han presentado iniciativas para lejos de la comunidad gallega. Ahí están, por ejemplo, Benteler, que se adjudicó 572.707 euros en ayudas y 173.828 en préstamos para la fábrica de Burgos; Gestamp, con 5,2 millones de euros para un proyecto en Madrid, o Faurecia, con otro proyecto para su instalación de Valencia, que se lleva una ayuda de 117.372 euros y préstamos por otros 160.554.

Además, vuelve a figurar entre las beneficiadas otra gigafactoría de baterías. En este caso, la Volkswagen en Sagunto, Comunitat Valenciana. PowerCo Battery Spain presentó un «plan de inversión para implementar medidas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética» en la planta y el ministerio le adjudicó de forma provisional 14,2 millones de euros en subveciones y 3,8 en préstamos.