Las patronales del metal se pasan a videoconferencia para la negociación del convenio

La historia se repite. Poco duró la paz entre las patronales Asime, Atra e Instalectrea y los sindicatos del metal (CIG, UGT y CC OO), pues la reunión programada para este martes para la negociación del convenio del metal, que afecta a unos 28.000 trabajadores del sector, finalmente no se celebró. La convocatoria, por segunda vez consecutiva, de una manifestación en protesta por el convenio del comercio del metal de Pontevedra –un acuerdo diferente, pero en el que está involucrada Atra– a las puertas del hotel donde iba a tener lugar el encuentro fue el motivo de la cancelación, al igual que en la ocasión anterior.

Tras lo ocurrido, las asociaciones emitieron un comunicado para manifestar su "profunda sorpresa y perplejidad ante la reiteración de la conducta de los sindicatos negociadores". Apelan así a una coordinación interna entre las tres centrales sindicales "para que actúen de forma coherente y racional". Defienden que esta forma de actuar "dinamita el diálogo social" y califican la concentración como "una nueva falta de respeto a las partes que integran la mesa negociadora del convenio colectivo de trabajo para empresas del metal sin convenio propio de la provincia de Pontevedra".

Pese a ello, las patronales señalan su "total disposición a negociar" y proponen un nuevo encuentro el próximo miércoles 18 de febrero a las 9.00 horas, pero esta vez por videoconferencia "dado los precedentes en esta negociación". Concluyen expresando su voluntad por "que se retome cuanto antes el diálogo en un clima de respeto mutuo". Por el momento, vuelve a quedar así en el aire el futuro del acuerdo.