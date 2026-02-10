Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sostenibilidad

Grupo Alvariño sella una alianza con la peruana Amazon Carbon

Grupo Alvariño ha rubricado un acuerdo con la peruana Amazon Carbon y entra en la actividad de comercialización de créditos de carbono para ampliar su cartera de servicios, destinados a acompañar a empresas e industrias en el proceso de transición a modelos más sostenibles.

