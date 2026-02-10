El comité de GKN Vigo se divide ante el ERE y la CIG convoca una semana de huelga

La unidad sindical que reinó en el comité de empresa de GKN Driveline Vigo ante el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por la dirección se ha roto. Tras la segunda reunión con la empresa para analizar los despidos, la CIG, que preside el comité, ha anunciado la convocatoria de una huelga entre el lunes 16 y el domingo 22 de febrero. La CUT respalda la medida de presión, de la que por el momento se desmarcan las otras dos centrales sindicales con representación, CC OO y UGT. La próxima reunión, prevista para este viernes, queda en el aire.

El encuentro entre los trabajadores y la dirección de la empresa tuvo lugar después de la reunión para abordar la información económica trimestral que tuvo lugar el viernes. En aquel encuentro, como adelantó FARO, desde GKN se propuso reducir el impacto del ERE de 72 a 50 trabajadores, realidad que se confirmó hoy de forma oficial. Junto a ello, los responsables de la planta también se plantearon que las salidas voluntarias tienen que ser condicionadas al puesto, áreas, departamentos y turnos del trabajador, posibilidad de movilidad geográfica (pero solo a una fábrica del grupo en Europa del Este) y algún puesto para internalizar actividades.

La intención de la dirección era que, en la próxima reunión, prevista para el viernes, se empezase a negociar de cantidades para que los trabajadores que así lo quisieran se pudiesen acoger al ERE y que las bajas no fuesen traumáticas.

Tras la reunión, la CIG ha circulado una octavilla entre los trabajadores en la que plasmó los resultados del encuentro. «Os tempos van pasando e estamos a día 10, a resposta da maioría do Comité de Empresa segue sendo agardar a seguinte reunión», apuntan en relación a la aplicación de alguna medida de presión.

Sin embargo, la central sindical cree que la plantilla ya mostró en la última asamblea que la respuesta a esta situación «é clara» y que «os prazos se acaban». «Por iso a CIG acaba de convocar folga dende o luns día 16 ata o domingo 22 de febreiro. Se a empresa quere que non vaiamos a porta ten que poñer xa o compromiso de que ninguén vai marchar de GKN Vigo despedido pola forza», insiste.

La CUT, que apostaba por un paro indefinido, respalda la medida, mientas que UGT y CC OO apuestan por continuar con las negociaciones.

El comité de empresa de GKN Driveline Vigo está formado por ocho miembros de CIG, siete de CC OO, cinco de UGT y uno de CUT. En esta ocasión no existe un comunicado de los representantes de los trabajadores en su conjunto, sin siglas, tal y como fue también la movilización por las calles de la ciudad el pasado 1 de febrero.

La huelga llega en un momento clave para la planta, ya que acaba de pasar a formar parte de Dauch Corporation (hasta hace solo unos días se llamaba American Axle & Manufacturing) tras la venta de la matriz, Dowlais.