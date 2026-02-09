GRI Towers Galicia prevé producir 1.100 secciones eólicas este año y se expande al naval

GRI Renewable Industries cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector eólico, 25 fábricas distribuidas en nueve países y un amplio abanico de proyectos onshore y offshore que llevan la firma de sus más de 6.000 empleados. El grupo forma parte de Corporación ACEK, el hólding de la familia Riberas en el que se integran otros gigantes como Gonvarri o Gestamp. Un emporio industrial que extiende su operativa hasta Galicia, donde la compañía lleva a cabo su actividad en los centros de O Carballiño (Ourense) y Ponteareas (Pontevedra).

Como denunció a comienzos de este mes la Asociación Eólica de Galicia (EGA), la comunidad afronta este 2026 unas perspectivas «demoledoras» por el parón judicial que mantiene bloqueados cerca de un centenar de parques, situación que siguen muy de cerca desde ambas plantas. Con el viento soplando en los tribunales y la autonomía habiendo cerrado el año pasado en mínimos de potencia renovable instalada —solo 91 MW de los 8.500 que ganó el sistema nacional; es decir, el 1% del total—, la estrategia que han adoptado las factorías gallegas pasa por seguir exprimiendo la internacionalización e intensificar la diversificación más allá de la energía, poniendo el foco en estos momentos en el auge del naval.

GRI Towers Galicia ya ha forjado y entregado sus primeras piezas para este nuevo nicho, infraestructuras de unas 30 toneladas con un peso económico que podría ascender al 20% de la facturación prevista para 2026, que estima que aumentará en más de un 30% hasta los 32,6 millones de euros. Las fábricas en Ponteareas y O Carballiño han sido seleccionadas dentro del conglomerado industrial como campo de pruebas para el desarrollo de nuevos productos, por lo que no se descarta que puedan entrar en otros sectores. Todo ello al mismo tiempo que se consolidan como dos de los principales centros de formación e intercambio de conocimiento dentro del grupo, habiendo exportado personal a países como Estados Unidos, Polonia o Turquía y recibiendo a expertos de otros como Argentina para mejorar sus procesos.

Tramos de torres eólicas construidos por GRI Towers Galicia. / FdV

Descarbonización y proyectos

Para este año, pese a la particular situación de Galicia, la perspectiva de GRI es incrementar también el número de secciones eólicas producidas, pasando de las 875 de 2025 —en el que la compañía facturó 24,7 millones— a superar el millar de tramos y rondar los 1.100 a cierre del ejercicio. La mayor parte de las expectativas están depositadas a lo largo de la cornisa Atlántica, desde Reino Unido hasta Escandinavia, con proyectos de múltiples dimensiones que permitirán a las empresas realizar su operativa de forma estable.

La planta ponteareana —antigua Talleres Ganomagoga— se ha especializado en la producción de secciones eólicas superiores, mientras su hermana mayor de Ourense ejecuta todos los tipos de tramos que forman parte de los aerogeneradores, que ambas factorías han visto cómo han ido evolucionando en las dos últimas décadas al incrementarse de los 1,5 o 2 megavatios de potencia hasta los 7 o más. Cada una de estas piezas ronda las 100 toneladas y la inversión en grúas y otra maquinaria para llevar a cabo la actividad es constante, estando previsto invertir otro millón de euros este 2026 en Galicia.

Las plantas gallegas se suman a las que el grupo opera en el resto de España, Polonia, Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, Turquía, la India y Sudáfrica. GRI Renewable Industries, que en 2024 obtuvo unas ventas superiores a los 1.000 millones de euros, lleva a cabo actualmente su Plan Carbon Neutral, con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. El 100% de la electricidad consumida en sus fábricas en Brasil y España proviene de fuentes renovables y el propósito es llegar al total de los centros en 2030.