Congalsa factura 179 millones en 2025 y refuerza su apuesta por un crecimiento sostenible

En un año marcado por la expansión y la consolidación de su modelo de negocio, Congalsa, empresa especializada en alimentación con sede en A Pobra do Caramiñal, reunió a toda su plantilla para compartir los resultados del pasado año y adelantar las estrategias que guiarán su crecimiento en 2026. La compañía cerró el ejercicio con una facturación de 179 millones de euros, reafirmando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad en la comarca.

El acto, celebrado en el Complejo Deportivo de A Fieiteira (Ribeira), congregó a toda la plantilla y sirvió para mostrar los logros alcanzados, presentar los proyectos futuros y entregar el XIII Premio Ramón Doval, un reconocimiento al trabajador que mejor encarna los valores corporativos de la firma, como el compromiso, la ética empresarial, la innovación y la actitud positiva. En esta edición, el galardón fue para Carlos Gude Parada, del área de Producción, elegido mediante votación interna. En la jornada también estuvieron presentes el presidente de la compañía, Luis Simarro, y el consejero delegado, Julio Simarro, quienes acompañaron al ganador durante la entrega del premio.

Entrega del XIII Premio Ramón Doval, que distingue al trabajador que mejor encarna los valores corporativos de Congalsa / cedida

Entre los planes inmediatos destaca la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el polígono de A Tomada, una inversión de 26 millones de euros que reforzará la capacidad productiva de la empresa. Además, la compañía cerró el año con una plantilla de 900 personas, tras incorporar a 68 nuevos trabajadores, lo que refleja su apuesta por el empleo estable y de calidad en el territorio. La jornada también puso en valor la estrategia de sostenibilidad de Congalsa, abordada desde tres perspectivas: económica, social y ambiental, en la que se enmarca la construcción de una nueva depuradora, recientemente anunciada.

Mirando hacia 2026

Con estos proyectos y reconocimientos, Congalsa encara 2026 con la meta de seguir creciendo de manera responsable, consolidando un proyecto empresarial internacional y reforzando su vínculo con las personas y el territorio que la vio nacer. La compañía apuesta por un desarrollo equilibrado que combine crecimiento económico, innovación tecnológica, empleo de calidad y un firme compromiso con la sostenibilidad ambiental y social.