Sudáfrica (y Capetón) dan la bienvenida al «Santa Princesa» de Iberconsa
El ex «Vesturvon» fue remodelado íntegramente en el astillero Freire
David Frew: «Estamos entusiasmados con lo que va a aportar»
El buque pesquero Santa Princesa ha llegado a Sudáfrica. Adquirido por Grupo Iberconsa y renovado durante seis meses en las gradas de Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard), el ex Vesturvon presenta 65,5 metros de eslora por 13 de manga. «Estamos entusiasmados con lo que va a aportar», ha comentado el responsable técnico de Iberconsa en África, David Frew.
El Santa Princesa ocupará el lugar del Umzabalazo, construido a mediados de los años 70 por la desaparecida Factorías Vulcano. Entonces se llamaba Echalar, dotado con un motor Barreras-Deutz de 3.000 bhp. Ahora lleva en el casco el nombre de su nuevo puerto base, Cape Town; Capetón para los marineros precursores en esas latitudes a mediados de los años sesenta del pasado siglo. Dispone de una capacidad —expresada en toneladas GT, gross tonnage o arqueo bruto— de 2.114.
Antes del Santa Princesa, Iberconsa incorporó a su flota el Björvin, de 50,5 metros de eslora y construido en Noruega en 1988, para operar en Namibia.
