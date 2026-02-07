Stellantis perdió hasta 21.000 millones en la segunda mitad de 2025 tras frenar la electrificación

Stellantis sufrió ayer una jornada negrísima en la Bolsa de Milán, el principal mercado donde cotiza. Las acciones del gigante de la automoción se desploman por encima del 25%, destruyendo de un plumazo una cuarta parte de su capitalización bursátil, más de 5.000 millones de euros. Un recorte inédito en su historia. El mercado reaccionó con virulencia al reconocimiento de que el cambio de estrategia en la electrificación le pasará una enorme factura con cargos extraordinarios por valor de 22.000 millones de euros.

Entre otros costes, Stellantis revela el pago en efectivo de 6.500 millones de euros a compensar a proveedores por la cancelación de algunos de sus modelos. Algo que también está sucediendo en otras grandes firmas automovilísticas. «Reflejan en gran medida el coste de sobreestimar el ritmo de la transición energética, que nos distanció de las necesidades, los recursos y los deseos reales de muchos compradores de automóviles», explica Antonio Filosa, CEO de la compañía, en un comunicado que suena a claro reproche a su antecesor, Carlos Tavares. El ajuste es fruto «del impacto de la deficiente ejecución operativa previa, cuyos efectos están abordados progresivamente por nuestro nuevo equipo». «Hemos profundizado en cada aspecto de nuestro negocio y estamos implementando los cambios necesarios, movilizando toda la pasión e ingenio que tenemos», añadió, con un aplauso al aumento de pedidos —1,5 millones de envíos en el último trimestre de 2025, un 9% más— y la recuperación de ingresos tras el giro de timón. El negocio medró en Norteamérica, Sudamérica, Oriente Medio y África, compensando en parte la caída del 4% en Europa (667.000 unidades) por «la contracción del mercado de vehículos comerciales ligeros y a la presión competitiva».

Para este ejercicio hay «un enfoque inquebrantable» para «cerrar las brechas de ejecución anteriores». Filosa da fecha para contar más detalles: en el Día del Inversor el 21 de mayo. Por el momento, los ajustes se comerán las cuentas. Espera una pérdida neta de entre 19.000 y 21.000 millones de euros en el segundo semestre de 2025 y unos ingresos netos de entre 78.000 y 80.000 millones. El resultado operativo ajustado se situará entre los -1.200 y los -1.500 millones. En 2026 no se abonarán dividendos.

La propietaria de la factoría de Balaídos defiende su firme disposición a «seguir a la vanguardia de su desarrollo». «Este proceso continua a un ritmo que debe regirse por la demanda, no por las órdenes». El grupo «se compromete a ser un referente en libertad de elección, incluso para aquellos clientes cuyo estilo de vida y necesidades laborales hacen que la creciente gama de vehículos híbridos y de combustión interna avanzados sea la solución ideal».

Entre las primeras medidas adoptadas para «revitalizar» Stellantis está el refuerzo en Norteamérica, uno de sus mercados más críticos, con un plan de inversión de 13.000 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros) en cuatro años. La compañía asegura que ha dado «libertad de tomar decisiones» a los equipos regionales «basadas en su conocimiento directo de las preferencias de los clientes a los que sirven». Stellantis avanza, además, en la creación de «una cadena de suministro más rentable» que «respalde el desarrollo a largo plazo de los programas de vehículos eléctricos».