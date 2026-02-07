Muere el empresario gallego Manuel Núñez, cofundador de Torre de Núñez
El lucense ha fallecido a los 91 años dejando un legado en el sector cárnico nacional
El empresario lucense Manuel Núñez Aldegunde ha fallecido a los 91 años. Es conocido por haber fundado hace 60 años junto a su mujer, Asunción Torre, el grupo Torre de Núñez, especializado en la elaboración de productos cárnicos.
El grupo ha despedido a su fundador a través de una publicación en sus redes sociales, donde este sábado ha comunicado el fallecimiento «tras una vida dedicada a la familia, al trabajo bien hecho y al compromiso con su tierra».
«Lo que nació como un pequeño obrador se ha convertido, gracias a su visión y esfuerzo, en un referente del sector cárnico gallego, nacional e internacional», ha valorado el equipo de la empresa.
El texto recuerda que «su visión» también le llevó a otros proyectos empresariales, como el Hotel Torre de Núñez. «Su legado trasciende lo empresarial. Fue un hombre que creyó en las personas, en la honestidad y en el orgullo de hacer las cosas bien», han despedido.
