Muere el empresario gallego Manuel Núñez, cofundador de Torre de Núñez

El lucense ha fallecido a los 91 años dejando un legado en el sector cárnico nacional

Manuel Núñez, en una fotografía difundida por la empresa Torre de Núñez

Manuel Núñez, en una fotografía difundida por la empresa Torre de Núñez / FdV

R. V.

El empresario lucense Manuel Núñez Aldegunde ha fallecido a los 91 años. Es conocido por haber fundado hace 60 años junto a su mujer, Asunción Torre, el grupo Torre de Núñez, especializado en la elaboración de productos cárnicos.

El grupo ha despedido a su fundador a través de una publicación en sus redes sociales, donde este sábado ha comunicado el fallecimiento «tras una vida dedicada a la familia, al trabajo bien hecho y al compromiso con su tierra».

«Lo que nació como un pequeño obrador se ha convertido, gracias a su visión y esfuerzo, en un referente del sector cárnico gallego, nacional e internacional», ha valorado el equipo de la empresa.

El texto recuerda que «su visión» también le llevó a otros proyectos empresariales, como el Hotel Torre de Núñez. «Su legado trasciende lo empresarial. Fue un hombre que creyó en las personas, en la honestidad y en el orgullo de hacer las cosas bien», han despedido.

