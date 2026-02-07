Textil
Inditex reparte más de 44.000 millones a sus accionistas
La multinacional dispara un 90% los dividendos desde la llegada de Marta Ortega en 2022 | El 11 de marzo presenta sus resultados
Manolo Rodríguez
Hay fechas que funcionan como hitos simbólicos en la historia de Inditex, pero pocas concentran tanta atención como el próximo 11 de marzo. Ese día, el grupo de Arteixo no solo presentará sus resultados anuales, sino que volverá a enviar una señal clara al mercado sobre una de sus grandes fortalezas: la capacidad de generar caja y compartirla con sus accionistas.
No será una cita más. De cumplirse las previsiones, la multinacional textil superará por primera vez los 44.000 millones de euros repartidos en dividendos desde que inició esta política, con un dato muy revelador: la mitad de esa cifra se habrá concentrado en los últimos cinco ejercicios.
La evolución no es lineal ni casual. Durante años, el dividendo de Inditex ha avanzado de forma acompasada al crecimiento del grupo, con incrementos prudentes y una lectura clara de largo plazo. Sin embargo, desde 2022 se aprecia una aceleración evidente. En apenas cuatro ejercicios, el volumen anual distribuido casi se ha duplicado, pasando de los 2.897 millones abonados ese año a una cifra que rondará esta vez los 5.500. Ese salto explica que más de 22.000 millones de los 44.782 acumulados se concentren en el tramo más reciente, una intensidad inédita en la historia de la compañía.
La llegada de Marta Ortega a la presidencia y de Óscar García Maceiras al mando ejecutivo marca un punto de inflexión. Desde entonces, el dividendo por acción se ha incrementado cerca de un 90%, en paralelo a un crecimiento muy similar del beneficio neto.
La retribución récord de 0,93 euros por acción aprobada en 2022 fue el primer paso de una senda que se ha consolidado ejercicio tras ejercicio, hasta situar el pago de 2025 en 1,68 y abrir la puerta a un nuevo avance en 2026, que los analistas colocan muy cercano a 1,80.
Ese comportamiento responde a una estrategia reiterada y formalizada por la compañía. «La política de retribución a los accionistas, aprobada por la Junta General de Inditex, aspira a ofrecer un dividendo atractivo, predecible y sostenible en el tiempo, alineado con la máxima prioridad asignada al mantenimiento de un nivel de fondos propios que garantice las inversiones en el crecimiento futuro y asegure la creación de valor». La frase se repite en cada memoria anual y resume el equilibrio que el grupo busca entre generosidad y prudencia financiera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»