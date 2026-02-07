Ayudas
Galicia activa el día 13 las ayudas para certificar empresas de Defensa
Cada beneficiario podrá recibir hasta un total de 75.000 euros
Roi Rodríguez
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, clausuró este viernes en Santiago la Xornada de presentación das axudas á certificación de empresas galegas no sector da Defensa, donde se sometió a debate la accesibilidad a los sistemas de certificación exigidos para operar en el ámbito de la defensa, la seguridad y el aeroespacio, un ecosistema altamente regulado pero con crecientes oportunidades para las empresas del territorio.
Esta nueva línea de ayudas, que afecta al más de un centenar de empresas gallegas vinculadas al sector, se abrirá el próximo 13 de febrero en el marco de la Estrategia de Defensa, Seguridad y Aeroespacio de Galicia. Está dotada con 1,5 millones de euros y subvencionan hasta 75.000 euros por beneficiario para inversiones mínimas de 3.000 euros. El plazo para solicitarlas es de dos meses. Estará abierto hasta el 13 de mayo.
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»