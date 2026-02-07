Galicia activa el día 13 las ayudas para certificar empresas de Defensa

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, clausuró este viernes en Santiago la Xornada de presentación das axudas á certificación de empresas galegas no sector da Defensa, donde se sometió a debate la accesibilidad a los sistemas de certificación exigidos para operar en el ámbito de la defensa, la seguridad y el aeroespacio, un ecosistema altamente regulado pero con crecientes oportunidades para las empresas del territorio.

Esta nueva línea de ayudas, que afecta al más de un centenar de empresas gallegas vinculadas al sector, se abrirá el próximo 13 de febrero en el marco de la Estrategia de Defensa, Seguridad y Aeroespacio de Galicia. Está dotada con 1,5 millones de euros y subvencionan hasta 75.000 euros por beneficiario para inversiones mínimas de 3.000 euros. El plazo para solicitarlas es de dos meses. Estará abierto hasta el 13 de mayo.