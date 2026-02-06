Stellantis y Volkswagen se unen para pedir normas e incentivos para los coches eléctricos «Made in Europe»
Los CEOs de los dos gigantes del sector en Europa apelan a crear requisitos para definir estos vehículos y que opten a ventajas
Filosa y Blume quieren así hacer frente a competidores como los chinos y ayuda a «mantener su producción en la UE»
El presidente de Stellantis, John Elkann, realizó en mayo del pasado año una entrevista codo con codo con el entonces CEO de Renault, Luca de Meo. En una unión pocas veces vista entre ambos fabricantes, unieron sus voces en el medio galo Le Figaro para demandar a la Comisión Europea activar medidas urgentes ante el declive del sector. Ahora, el consejero delegado del grupo con planta en Vigo, Antonio Filosa, se ha dado la mano con su homólogo en Volkswagen, Oliver Blume. En este caso, los principales productores del continente elaboraron una carta conjunta con el objetivo para pedir normas e incentivos para los coches eléctricos «Made in Europe».
Aunque tardaron, Bruselas activó algunas palancas para aliviar al sector después de los mensajes de Elkann y Luca de Meo. Primero con los límites de CO2; más tarde, permitiendo la venta de híbridos enchufables y vehículos de rango extendido más allá de 2035, levantando así el veto a la combustión. Ahora, Filosa y Blume utilizan las páginas de Les Echos (Francia), Il Sole 24 Ore (Italia) y Handelsblatt (Alemania) para demandar ir un paso más allá para atajar la fuerte competencia que llega desde China: exigir que se garantice «una competencia leal» para aquellos que fabriquen en suelo comunitario y que «el dinero de los contribuyentes europeos debe utilizarse de forma específica para apoyar la producción europea y atraer inversiones industriales al continente».
Los mandatarios analizan lo que llaman «dilema estratégico» por las baterías de los coches eléctricos, entre las fuertes inversiones que realiza el sector y «la dependencia de terceros países» por las materias primas. Así, ven indispensable esa apuesta por el «Made in Europe» para los coches matriculados en la UE, con una serie de requisitos y «criterios aplicables»:
- La producción del vehículo, incluyendo la fabricación, el montaje y la investigación y el desarrollo;
- La cadena de tracción eléctrica
- Las celdas de las baterías
- Determinados componentes electrónicos importantes.
«Todo vehículo que cumpla los criterios «Made in Europe» debería obtener una etiqueta específica y poder optar a ventajas, como ayudas a la compra o acceso privilegiado a los contratos públicos», añaden los dos consejeros delegados, que ven «a normativa sobre emisiones de CO2 como «una poderosa palanca», apostando porque todo coche eléctrico fabricado bajos estos criterios deberían «recibir una bonificación por CO2» que ayude a evitar las sanciones para los fabricantes. «De este modo, se animaría a la industria automovilística a mantener su producción en la UE y a reinvertir en la inversión local los miles de millones de euros ahorrados en sanciones», concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero