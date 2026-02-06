El oceanográfico «Anna Weber-van Bosse» ya es neerlandés: «Es nuestro»
El director del instituto de investigaciones marinas de Países Bajos, NIOZ, ha firmado con el director de Armón, Laudelino Alperi, la entrega del buque
Honra a la primera científica del país en participar en una misión oceanográfica
El director de la Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Han Dolman, firmó este viernes el documento oficial que acredita la entrega del oceanográfico Anna Weber-van Bosse, el nuevo emblema de la investigación marina de Países Bajos, y que honra a la primera mujer del país que embarcó en una misión oceanográfica. En la ceremonia participó el director y copropietario de Armon, Laudelino Alperi. Ha sido el hito final de un encargo mayúsculo para el astillero y la institución científica. «Ya es nuestro», ha divulgado el NIOZ en sus redes sociales.
El buque fue adjudicado a finales de 2022 con un presupuesto superior a los 70 millones de euros. El barco está equipado con un paquete de baterías para permitir el funcionamiento híbrido, pero es que además está preparado para utilizar metanol como combustible neutro en carbono en el futuro.
Otras de las peculiaridades es que el barco contará con paneles solares. Con diseño de la firma holandesa C-Job Naval Architects en colaboración con Armón, el oceanográfico podrá llevar a casi 50 tripulantes y alcanzará una velocidad de crucero de 9 nudos.
Con casi 80 metros de eslora, el nuevo buque es unos 14 metros más largo que su predecesor, el RV Pelagia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»