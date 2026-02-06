El oceanográfico «Anna Weber-van Bosse» ya es neerlandés: «Es nuestro»

El director de la Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Han Dolman, firmó este viernes el documento oficial que acredita la entrega del oceanográfico Anna Weber-van Bosse, el nuevo emblema de la investigación marina de Países Bajos, y que honra a la primera mujer del país que embarcó en una misión oceanográfica. En la ceremonia participó el director y copropietario de Armon, Laudelino Alperi. Ha sido el hito final de un encargo mayúsculo para el astillero y la institución científica. «Ya es nuestro», ha divulgado el NIOZ en sus redes sociales.

El buque fue adjudicado a finales de 2022 con un presupuesto superior a los 70 millones de euros. El barco está equipado con un paquete de baterías para permitir el funcionamiento híbrido, pero es que además está preparado para utilizar metanol como combustible neutro en carbono en el futuro.

Otras de las peculiaridades es que el barco contará con paneles solares. Con diseño de la firma holandesa C-Job Naval Architects en colaboración con Armón, el oceanográfico podrá llevar a casi 50 tripulantes y alcanzará una velocidad de crucero de 9 nudos.

Con casi 80 metros de eslora, el nuevo buque es unos 14 metros más largo que su predecesor, el RV Pelagia.