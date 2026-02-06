GKN propone reducir el impacto de su ERE en Vigo de 72 a 50 despidos

Avances en la negociación por el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado a finales de enero en GKN Driveline Vigo. Aprovechando una reunión para abordar la información económica trimestral, desde la dirección han trasladado su intención de rebajar la cifra de despidos de los 72 proyectados al comienzo de las negociaciones al medio centenar. La presión ejercida por la plantilla, que el pasado domingo salió a las calles para manifestarse contra las salidas planteadas por el proveedor de la automoción, ha llevado a la multinacional a mover ficha. Por el momento, los trabajadores dejan en suspenso la convocatoria de una huelga.

Fuentes del comité de empresa avanzan a FARO que la compañía ha propuesto reducir un 30% el número de profesionales afectados por la medida laboral, hasta los 50, comprometiéndose también a intentar que estas bajas no sean traumáticas. Tras el anuncio, la representación de los empleados ha acordado esperar al encuentro que mantendrán el próximo martes con los responsables de la firma, antes de decidir qué acciones emprender.

El objetivo en esa cita será conocer, entre otros detalles, las condiciones económicas de las salidas que la multinacional quiere ejecutar, enmarcadas en un contexto de retroceso de la industria automovilística por la caída de la demanda. Como divulgó este periódico, GKN Driveline Vigo cerró el pasado 2025 con unas ventas por valor de 205,8 millones de euros: 20 menos de lo esperado y lejos de los 250 millones alcanzados en 2023, récord en el año en el que celebró el 50 aniversario de la histórica instalación.