Galardones
Cervezas 1906 cierra el año como una de las más premiadas
redacción
Vigo
Cervezas 1906 ha cerrado 2025 consolidando su posición como una de las marcas más reconocidas del sector cervecero. A lo largo del último año, distintas cervezas de la familia 1906 han sido distinguidas en algunos de los certámenes más prestigiosos del mundo, reafirmando la apuesta de Hijos de Rivera por la calidad, el respeto al estilo artesano y la excelencia cervecera. Entre los premios más recientes, destaca la Gold Medal obtenida por 1906 La Milnueve en el Brussels Beer Challenge 2025, uno de los concursos cerveceros de mayor prestigio a nivel internacional.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero