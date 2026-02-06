Cervezas 1906 cierra el año como una de las más premiadas

Cervezas 1906 ha cerrado 2025 consolidando su posición como una de las marcas más reconocidas del sector cervecero. A lo largo del último año, distintas cervezas de la familia 1906 han sido distinguidas en algunos de los certámenes más prestigiosos del mundo, reafirmando la apuesta de Hijos de Rivera por la calidad, el respeto al estilo artesano y la excelencia cervecera. Entre los premios más recientes, destaca la Gold Medal obtenida por 1906 La Milnueve en el Brussels Beer Challenge 2025, uno de los concursos cerveceros de mayor prestigio a nivel internacional.