El cambio de estrategia con el coche eléctrico pasa factura a Stellantis: un coste de 22.000 millones y desplome histórico en Bolsa
Antonio Filosa carga contra la gestión de su antecesor, Carlos Tavares, por «sobreestimar el ritmo de la transición energética»
Stellantis está viviendo una jornada negrísima en la Bolsa de Milán, el principal mercado donde cotiza el gigante de la automoción. Las acciones se desploman por encima del 23%, destruyendo de un plumazo unos 5.200 millones de euros de capitalización bursátil de la compañía. Un recorte inédito en su historia. Detrás está el anuncio de la pesada factura por el cambio de estrategia en electrificación: 22.000 millones de euros.
Entre otros costes, Stellantis revela el pago en efectivo de 6.500 millones de euros a compensar a proveedores por la cancelación de algunos de sus modelos. Algo que también está sucediendo en otras grandes firmas automovilísticas. «Reflejan en gran medida el coste de sobreestimar el ritmo de la transición energética, que nos distanció de las necesidades, los recursos y los deseos reales de muchos compradores de automóviles», explica Antonio Filosa, CEO de la compañía, en un comunicado que suena a claro reproche a su antecesor, Carlos Tavares. El ajuste es fruto «del impacto de la deficiente ejecución operativa previa, cuyos efectos están abordados progresivamente por nuestro nuevo equipo». «Hemos profundizado en cada aspecto de nuestro negocio y estamos implementando los cambios necesarios, movilizando toda la pasión e ingenio que tenemos», añadió, con un aplauso al aumento de pedidos y la recuperación de ingresos tras el giro de timón. En este 2026 irá por el mismo camino, con «un enfoque inquebrantable» para «cerrar las brechas de ejecución anteriores». Da fecha para contar más detalles: en el Día del Inversor el 21 de mayo.
Cambios en la gestión
La propietaria de la factoría de Balaídos defiende su liderazgo en vehículos eléctricos y su firme disposición a «seguir a la vanguardia de su desarrollo». «Este proceso continua a un ritmo que debe regirse por la demanda, no por las órdenes». El grupo «se compromete a ser un referente en libertad de elección, incluso para aquellos clientes cuyo estilo de vida y necesidades laborales hacen que la creciente gama de vehículos híbridos y de combustión interna avanzados sea la solución ideal».
Entre las primeras medidas adoptadas para «revitalizar» el negocio, Stellantis apunta el refuerzo en Norteamérica, uno de sus mercados más críticos, con un plan de inversión de 13.000 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros) durante los próximos cuatro años, el lanzamiento allí de 5 nuevos vehículos y la creación de 5.000 nuevos empleos. La compañía asegura que ha dado «libertad de tomar decisiones» a los equipos regionales «basadas en su conocimiento directo de las preferencias de los clientes a los que sirven». Stellantis avanza, además, en la creación de «una cadena de suministro más rentable» que «respalde el desarrollo a largo plazo de los programas de vehículos eléctricos».
Suscríbete para seguir leyendo
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
- Suspendidos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo
- Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- La flota de la anguila expresa su rechazo unánime ante el veto que plantea el Gobierno: «Estamos haciendo las cosas bien»
- Tres aviones frustran el aterrizaje en Vigo por los fuertes vientos: uno regresa a Madrid y dos se desvían a Alvedro
- Decenas de afectados denuncian la falsa apertura de un gimnasio en el centro comercial Travesía de Vigo: «Pagamos para no poder ir y nadie da soluciones»