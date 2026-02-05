Último mes de actividad para la histórica planta asturiana de Conservas Albo
La factoría cerrará el 6 de marzo
Algunos empleados han aceptado el traslado a la de la Plisan
La conservera Hijos de Carlos Albo cambió de manos en 2016 para integrarse en el grupo chino Shanghai Kaichuang, sociedad cotizada que forma parte del conglomerado Bright Food. En aquel momento la estructura productiva del grupo estaba conformada por tres plantas: la de Celeiro, Tapia de Casariego y Vigo. La compañía había tenido una presencia fabril mucho más extensa en España en el pasado, con instalaciones en Pasaia, Bermeo o Candás.
Dentro del proceso de reorganización interna, Albo decidió el cierre de la de Celeiro en 2022. Y ahora le ha tocado el turno a la de Tapia, que fue estrenada en los primeros años de la posguerra española. Según ha informado la empresa en un comunicado, el día 6 de marzo será su último día. Bajará la persiana dentro de un mes. «Algunos trabajadores —prosigue el comunicado— se trasladan a Galicia» y se integrarán en la plantilla de la planta de Salvaterra, en la Plisan.
Ha sido «una decisión difícil y meditada que se enmarca en un proceso de reorganización industrial orientado a garantizar la viabilidad, competitividad y sostenibilidad futura de la compañía, reforzando su proyecto en Galicia». En torno a una quincena de personas trabajan en Asturias. «Somos conscientes del impacto humano que conlleva y queremos trasladar nuestro respeto y agradecimiento a todas las personas que han trabajado en la planta de Tapia de Casariego», ha abundado el grupo.
En cuanto a los productos que ha elaborado hasta ahora la fábrica asturiana —fabada asturiana, alubias con mejillones, caldo gallego, cocido tradicional o callos a la madrileña—, Albo está evaluando continuar su elaboración en la de Salvaterra.
