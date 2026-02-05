Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspendidos trenes VigoProhibición redes sociales menoresParques Eólicos MarinosHackers nóminasLonjas temporalMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Último mes de actividad para la histórica planta asturiana de Conservas Albo

La factoría cerrará el 6 de marzo

Algunos empleados han aceptado el traslado a la de la Plisan

La planta de Albo en Tapia de Casariego

La planta de Albo en Tapia de Casariego / T. Cascudo / LNE

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

La conservera Hijos de Carlos Albo cambió de manos en 2016 para integrarse en el grupo chino Shanghai Kaichuang, sociedad cotizada que forma parte del conglomerado Bright Food. En aquel momento la estructura productiva del grupo estaba conformada por tres plantas: la de Celeiro, Tapia de Casariego y Vigo. La compañía había tenido una presencia fabril mucho más extensa en España en el pasado, con instalaciones en Pasaia, Bermeo o Candás.

Dentro del proceso de reorganización interna, Albo decidió el cierre de la de Celeiro en 2022. Y ahora le ha tocado el turno a la de Tapia, que fue estrenada en los primeros años de la posguerra española. Según ha informado la empresa en un comunicado, el día 6 de marzo será su último día. Bajará la persiana dentro de un mes. «Algunos trabajadores —prosigue el comunicado— se trasladan a Galicia» y se integrarán en la plantilla de la planta de Salvaterra, en la Plisan.

Ha sido «una decisión difícil y meditada que se enmarca en un proceso de reorganización industrial orientado a garantizar la viabilidad, competitividad y sostenibilidad futura de la compañía, reforzando su proyecto en Galicia». En torno a una quincena de personas trabajan en Asturias. «Somos conscientes del impacto humano que conlleva y queremos trasladar nuestro respeto y agradecimiento a todas las personas que han trabajado en la planta de Tapia de Casariego», ha abundado el grupo.

Noticias relacionadas

En cuanto a los productos que ha elaborado hasta ahora la fábrica asturiana —fabada asturiana, alubias con mejillones, caldo gallego, cocido tradicional o callos a la madrileña—, Albo está evaluando continuar su elaboración en la de Salvaterra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
  2. Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
  3. Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
  4. La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
  5. ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
  6. El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
  7. Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero
  8. Tripulación del pesquero guardés «Novo Ruivo»: «Estamos abandonados, llevamos 10 meses sin cobrar. Mis hijos han tenido que dejar la escuela»

Tiago Rodríguez, rotura del ligamento cruzado y adiós a la temporada

Tiago Rodríguez, rotura del ligamento cruzado y adiós a la temporada

El PP denuncia en Pontevedra el caos ferroviario

El PP denuncia en Pontevedra el caos ferroviario

Pontevedra blinda sus parques y sendas fluviales por la alerta meteorológica y formaliza su queja ante el Ministerio por el caos en la autovía de Marín

Pontevedra blinda sus parques y sendas fluviales por la alerta meteorológica y formaliza su queja ante el Ministerio por el caos en la autovía de Marín

El estruendo del Lagares: así lucen sus cascadas tras los temporales

El vigués Faustino Núñez, exprofesor de Rosalía, recibe uno de los premios más importantes del flamenco

El vigués Faustino Núñez, exprofesor de Rosalía, recibe uno de los premios más importantes del flamenco

GXTrust rinde homenaje al Yermo con una pieza única inspirada en el Pip-Boy de Fallout

GXTrust rinde homenaje al Yermo con una pieza única inspirada en el Pip-Boy de Fallout

Vithas Vigo ponen en marcha otro Da Vinci

Vithas Vigo ponen en marcha otro Da Vinci
Tracking Pixel Contents