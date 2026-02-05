Telefónica cierra la venta de su filial en Colombia por 182 millones y reduce su deuda en casi 1.600 millones

Telefónica ha cerrado la venta de su filial en Colombia a Millicom por 214 millones de dólares (unos 182 millones de euros al cambio actual), a lo que se suma que la operación también supondrá una reducción de su deuda financiera neta en unos 1.550 millones de euros, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la noche de este jueves.

La compañía presidida por Marc Murtra ha comunicado que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas, se ha transmitido a Millicom la totalidad de su participación en el capital social de Colombia Telecomunicaciones, que ascendía al 67,5%.

En este contexto, cabe recordar que el importe de la transacción ha sido ajustado --como es habitual en este tipo de operaciones-- dado que la cuantía informada en un principio ascendía a unos 368 millones de euros, frente a los 182 millones de euros en los que finalmente se ha cerrado el acuerdo.

Esto se debe asimismo a que el importe de la deuda liberada con motivo de la transacción también se ha ajustado.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Telefónica para reducir su exposición a América Latina, un plan que, hasta el momento, se ha concretado con la salida de la teleco de varios países de la región.

En concreto, además de Colombia, la teleco ya ha materializado la venta de su subsidiarias en Argentina (al grupo Clarín por unos 1.190 millones de euros), Perú (a la argentina Integra Tec Interational por 900.000 euros, aunque esta filial estaba en concurso de acreedores y tenía una deuda de 1.240 millones de euros al cierre de 2024), Uruguay (a Millicom Spain por 389 millones de euros) y Ecuador (a Millicom Spain por 329 millones de euros).

No obstante, Telefónica todavía debe concretar sus salidas de Chile, México y Venezuela.

La situación en Venezuela hace que sea el mercado en el que hay más incertidumbres para cerrar un acuerdo, mientras que por la filial chilena ya ha habido acercamientos.

Dos décadas en Colombia

Telefónica ha señalado en un comunicado que, tras dos décadas de "profunda transformación digital" en Colombia, la compañía abandona el país "dejando tras de sí una huella indeleble en la historia tecnológica y social".

"Desde su llegada en 2005, con la adquisición del segundo operador móvil del país y un año después con la compra mayoritaria de acciones de Colombia Telecomunicaciones, la compañía apostó por una visión de largo plazo: acercar a millones de colombianos a las oportunidades del mundo digital", ha subrayado la empresa.

En esa línea, también ha defendido que en su periodo en el país fue "protagonista de hitos que marcaron el rumbo de la conectividad, la inclusión y la modernización en Colombia" al impulsar la expansión de la banda ancha, la fibra óptica y las redes móviles 4G y 5G.

Por su parte, Millicom posee alrededor del 50% de Tigo, la segunda operadora más importante del país (por detrás de Claro y por delante de Movistar), y a mediados del pasado noviembre recibió el visto bueno --con condiciones-- de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, organismo similar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España, para fusionar Movistar y Tigo.

No obstante, el Estado colombiano todavía tiene que vender a Millicom el 32,5% que posee de Colombia Telecomunicaciones, lo cual se prevé que ocurrirá en abril.

"Esta transacción busca fortalecer el sector de las telecomunicaciones de Colombia mediante la creación de un operador financieramente sólido con la escala y la capacidad de inversión necesarias para implementar mejoras cruciales en redes, espectro y tecnología", ha señalado por su parte Millicom en otro comunicado.

"En un momento clave para la industria, la adquisición busca consolidar un segundo operador a gran escala y financieramente viable, ampliando el acceso a servicios digitales avanzados y acelerando el despliegue nacional de fibra óptica y 5G, lo que se traducirá en una conectividad más rápida y confiable, y una mejor experiencia del cliente", ha agregado.

En este contexto, cabe señalar que en el proceso de salida de Telefónica de América Latina --la compañía se quedará en Brasil, que considera un mercado estratégico-- se ha formalizado el traspaso por parte del grupo de telecomunicaciones español a Millicom de tres filiales (Uruguay, Ecuador y Colombia) por 900 millones de euros, a lo que hay que añadir la deuda.