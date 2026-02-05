Rodman fabricará tres patrulleras para la Armada por 10,5 millones de euros
Es el tercer contrato para el astillero de Moaña en lo que va de año desde los dos barcos logísticos para la Escuela Naval de Marín y las dos patrulleras para la Guardia Civil
Tercer contrato de la Armada para Rodman Polyships en lo que va de año. Después de la adjudicación de dos barcos logísticos para la Escuela Naval de Marín por casi 2 millones de euros y dos patrulleras para la Guardia Civil por otros 5,6 millones de euros, el astillero de Moaña se acaba de hacer con un pedido para construir tres patrulleros de vigilancia por casi 10,5 millones de euros.
Según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada adjudicó el pedido a Rodman.
En concreto, se trata de patrulleros de vigilancia de zona (PVZ), un tipo de unidades que Rodman ya fabricó en el pasado para la Armada, basándose en su modelo Rodman 66. Se trata de barcos de 21 metros de eslora, que alcanza 32 nudos de velocidad máxima.
De hecho, Rodman ya había vencido en la anterior licitación lanzada por la Armada para este tipo de barcos, en 2022.
