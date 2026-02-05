Mercadona busca este mes personal en Galicia para reforzar sus supermercados en verano
La cadena abre vacantes a jornada completa y parcial en las cuatro provincias, con formación desde el primer día y horarios comunicados con antelación
R. V.
Mercadona iniciará durante este mes de febrero un proceso de selección para reforzar su plantilla en Galicia de cara a la campaña de verano, con el objetivo de adaptar el servicio al aumento de la demanda entre mayo y septiembre, según ha informado la compañía.
La empresa prevé incorporar personal en establecimientos de varias localidades gallegas. En la provincia de Pontevedra, las vacantes se concentran en Nigrán, Lalín, A Estrada, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Vigo, Tui, Marín y Pontevedra. En Lugo, la cadena busca candidatos en Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Ribadeo y Foz. En Ourense, la ampliación de equipo afectará a Xinzo de Limia, Verín, O Barco de Valdeorras y O Carballiño. Y en A Coruña, la contratación se dirige a tiendas de Noia, Ribeira, Boiro, Cee, Ferrol, Narón, A Coruña, Culleredo, Oleiros y Betanzos.
Las ofertas, ya disponibles en el Portal de Empleo de Mercadona, incluyen puestos a jornada completa y parcial. La compañía fija un salario de 1.734 euros brutos al mes para jornada completa y de 867 euros para jornada parcial, de acuerdo con la información publicada en las vacantes.
Sin experiencia previa
Otro de los puntos que destaca la empresa es que no exige experiencia previa, ya que ofrece formación desde el primer día a las personas que se incorporen, con el fin de que puedan desempeñar sus funciones “con eficacia y seguridad” en las diferentes secciones del supermercado.
Además, Mercadona subraya la planificación horaria, al asegurar que los trabajadores conocen sus turnos con antelación, una medida que —señala— facilita la conciliación y una mejor organización del tiempo personal durante los meses de mayor actividad.
Las personas interesadas pueden inscribirse en el proceso de selección a través del enlace habilitado por la compañía.
