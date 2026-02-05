El comité de GKN Vigo exige la retirada del ERE y votará convocar una huelga

La dirección de proveedor GKN Driveline Vigo y el comité de empresa mantuvieron hoy la segunda reunión para la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado el pasado 21 de enero. Un encuentro en el que los trabajadores trasladaron su rechazo a los despidos, que ascienden a 72 personas, y adelantaron la votación de una huelga entre la plantilla como medida de presión.

Desde las 11.00 horas, ambas partes mantuvieron un tenso encuentro que se produjo después de la movilización del pasado domingo por las calles de la ciudad al grito de «dirección dimisión» y «non o ERE en GKN».

En la reunión, desde la empresa se insistió en que el ERE afectaría al 10% de los trabajadores y la decisión está motivada por causas productivas, técnicas y organizativas. Sin embargo, desde el comité critican que «la empresa no facilitó toda la documentación requerida por el comité», aludiendo a la ausencia de información económica de las plantas del grupo en España. «Nosotros la volvimos a solicitar junto con otra información que consideramos fundamental para poder evaluar correctamente este proceso», añaden.

Además de rebatir los argumentos de los responsables de la planta, desde el comité mostraron su rechazo a la aplicación de un ERE y exigieron su retirada «porque no se acredita de forma suficiente la concurrencia de una causa legal que justifique un despido colectivo en los términos exigidos por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores». «El documento no describe una situación de pérdidas, ni una inviabilidad de la planta», recuerdan el comité en un comunicado.

Como avisaron tras la movilización del domingo, la sombra de una huelga vuelve a sondear a GKN Vigo. Por eso, se celebrará un pleno extraordinario del comité de empresa para votar su convocatoria. La reunión tendrá lugar después de una visita a la responsable provincial de la Inspección de Trabajo, para mostrar su rechazo al ERE.

Toda esta situación se da en el momento en el que GKN Driveline y su matriz, Dowlais, cambian de manos con su integración en American Axle & Manufacturing (AAM), lo que esta semana ha dado lugar al nacimiento de un gran proveedor llamado Dauch Corporation.