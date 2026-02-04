El Santander acuerda la compra de Webster Bank por 10.300 millones

El Santander redobla su apuesta por Estados Unidos, pese a la incertidumbre generada por la presidencia de Donald Trump y las dudas que ocasionalmente han manifestado algunos analistas sobre su presencia en el país. El grupo presidido por Ana Botín ha anunciado este martes un acuerdo para comprar el Webster Bank, fundado en 1935 y con sede en Connecticut, por 12.200 millones de dólares, que al cambio actual equivalen a unos 10.300 millones de euros. El pago se hará en un 65% en efectivo y en un 35% en acciones del Santander y supone una prima del 14% sobre el valor bursátil de la entidad estadounidense en los tres días previos.

En el último año, el Santander ha acordado la venta de su filial polaca a Erste y tras ello anunció la compra al Sabadell de TSB en el Reino Unido, un mercado donde algunos analistas habían expresado dudas sobre el sentido de la presencia del banco español. En la misma línea, ahora anuncia esta operación en Estados Unidos.

«Con TSB y Webster, tendremos la escala necesaria en todos nuestros mercados», ha argumentado Botín en una conferencia con analistas. El banco español, así, ha destacado que la operación le permitirá convertirse en una de las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de Estados Unidos por activos. Y lo que es más relevante para el banco, pasará a ser uno de los cinco mayores del noreste del país, zona en la que están centradas las dos entidades y cuya economía tiene un «tamaño similar a la británica», con una cuota de mercado que subirá del 4% al 8%.