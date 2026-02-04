Óscar Puente se reúne con los sindicatos para frenar la huelga de maquinistas tras semanas de caos ferroviario
Transportes intenta frenar la huelga convocada el próximo 9, 10 y 11 de febrero por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF)
Negociación a contrarreloj. El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, se ha reunido este miércoles con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) para intentar frenar la huelga de los maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y evitar otro parón de tráfico ferroviario en medio de semanas de tensión en el ferrocarril. Los sindicatos han convocado una huelga del transporte entre los días 9, 10 y 11 de febrero, después de que el trágico accidente en Adamuz (Córdoba) y en Gélida (Barcelona), cobrará la vida de tres maqunistas.
La huelga,que está prevista para la totalidad de las tres jornadas, se mantendrá hasta que el Ministerio de Transportes mientras exigen "garantice la seguridad y la calidad del sistema", según el comunicado de SEMAF. El descontento de los maquinistas surge en un momento de tensión que se extiende dentro de toda la red: con Rodalies bajo presión y mientras persisten incógnitas sobre la fecha de reapertura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía.
En la reunión también han estado presente altos cargos de Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor ferroviario. Entre ellos, el presidente de Adif, Pedro Marco, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el director de recursos humanos de Renfe, Lucas Calzado. En la reunión, también asiste de forma telemática el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.
Aunque el parón amenaza cerrar los servicios previstos de las tres operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo, también paralizará el transporte de mercancías para varios operadores logísticos privados, entre ellos, Medway, Captrain, Redalsa, Transervi y Tracción Rail. Los sindicatos exigen "un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario que garanticen la seguridad y la calidad del sistema".
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- Condenan a un vecino de Tomiño que ganó un millón de euros en la lotería a compartir el premio con un amigo
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Dos tremendas trombas de agua y granizo atronan la madrugada en Vigo
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas
- Herida una mujer y su perro en Vigo tras desplomarse un enorme talud sobre el paseo de Bouzas