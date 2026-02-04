El CTAG forjará los «cerebros» de los vehículos del futuro con la diseñadora de chips francesa Cortus
Ambas entidades anuncian una alianza estatégica para desarrollar la próxima generación de unidades electrónicas de control
El objetivo de la colaboración, en plena revolución de la IA, es «acelerar» la comercialización estos dispositivos en el mercado
Fundado en 2005, Cortus es un grupo francés dedicado al desarrollo de semiconductores con sede en Mauguio —cerca de Montpellier, Francia— y filiales en España, Italia y Grecia. La compañía, que diseña y vende microcontroladores (MCUs), microprocesadores (MPUs) y sistemas en chip (SoCs) presentes ya en más de 16.000 millones de dispositivos fabricados a nivel mundial, acaba de firmar una alianza con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) para forjar los «cerebros» de los vehículos del futuro, con el objetivo de «acelerar» la comercialización de nuevas soluciones tecnológicas en el mercado automovilístico.
La colaboración, anunciada este miércoles por ambas entidades, tiene como eje central el impulso de la próxima generación de unidades electrónicas de control que se implementarán en los coches conectados, automatizados e inteligentes. En pleno auge de la IA, estas pequeñas computadoras son indispensables para optimizar el rendimiento del motor, los frenos, las bolsas de aire y otros sistemas, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.
En todo caso, la hoja de ruta que contempla esta alianza pasa por facilitar «una transición ordenada hacia tecnologías de nueva generación, manteniendo la compatibilidad con los estándares existentes en la industria». Los dispositivos que desarrollará, basados en arquitecturas abiertas y flexibles, permitirán a fabricantes y proveedores «adaptarse de forma progresiva a los cambios del sector sin necesidad de reemplazar completamente sus sistemas actuales».
«Estamos muy satisfechos de colaborar con CTAG, un referente reconocido en sistemas de automoción e integración de software», afirmó Michael Chapman, de Cortus. Francisco Sánchez, director de Electrónica y Movilidad Inteligente del CTAG, subrayó por su parte que este acuerdo «refleja la apuesta del centro por las tecnologías innovadoras que permitan responder de forma ágil y flexible a los retos que presenta el vehículo inteligente, conectado y automatizado».
