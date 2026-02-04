Carlos Cuerpo sitúa a Galicia en la «ventana de oportunidad» del nuevo ciclo económico

En un momento en el que la economía gallega busca consolidar el crecimiento y afrontar el reto de transformar ese avance en empleo estable, mejores salarios y mayor capacidad industrial, el Gobierno de España sitúa a Galicia ante una oportunidad estratégica para dar un salto de modelo productivo. Así lo defendió este miércoles en Santiago el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al reivindicar un nuevo impulso a la industrialización, la modernización económica y el refuerzo de la competitividad empresarial.

Sus palabras tuvieron lugar a preguntas de los periodistas antes de participar en una charla coloquio con la comunidad universitaria celebrada en la Facultade de Económicas de la USC . Previamente el ministro se reunió con el Foro Económico de Galicia, en un encuentro con empresarios y profesores en el que se abordaron los retos de la economía gallega, los factores de competitividad y el papel de las políticas públicas en el crecimiento de las empresas.

Cuerpo subrayó que España —y Galicia en particular— atraviesa una «ventana de oportunidad» para reforzar su base industrial, avanzar hacia empleos de mayor valor añadido y mejorar los salarios. En este proceso, destacó el apoyo del Ejecutivo a través del refuerzo de la financiación, la internacionalización y la digitalización de las empresas, en un entorno internacional que calificó de complejo.

Recordó que a Galicia ya han llegado 4.300 millones de euros del Plan de Recuperación, orientados a modernizar el tejido productivo y apoyar proyectos estratégicos. En esta línea, puso en valor el Fondo España Crece, dotado con más de 10.000 millones de euros para capitalizar el ICO, con el objetivo de movilizar inversión y facilitar recursos a la economía real, también en ámbitos como la vivienda en alquiler.

En relación con el turismo, Cuerpo destacó que 2025 cerró con cifras récord, con cerca de 100 millones de turistas, y apuntó a una evolución hacia un modelo más desestacionalizado y de mayor valor añadido, con crecimiento del turismo de interior y propuestas ligadas a la gastronomía y al norte, donde situó a Galicia como un destino cada vez más relevante. Al mismo tiempo, subrayó el peso creciente de los servicios no turísticos, como los servicios a empresas, financieros o de telecomunicaciones, claves para elevar la productividad.

El ministro de Economía, durante la charla coloquio con los estudiantes / Jesús Prieto

En el plano social, defendió el mantenimiento del escudo social, incluida la subida de las pensiones, y avanzó que el Gobierno buscará los apoyos necesarios para su convalidación en el Congreso. Sobre los proyectos estratégicos, recordó que solo salen adelante aquellos que cumplen los requisitos técnicos exigidos por la normativa.

El ministro se mostró dispuesto al diálogo institucional con la Xunta en materia económica, aunque recordó que la financiación autonómica corresponde al ámbito de la Ministra de Hacienda, y reiteró la voluntad del Ejecutivo de que Galicia aproveche el actual ciclo para consolidar un modelo más industrial, competitivo y con empleo de calidad.

El acuerdo con Mercosur, una «oportunidad para el campo gallego»

Ya en su encuentro con los estudiantes, que abarrotaron el aula y plantearon sus inquietudes al ministro, Cuerpo defendió que el acuerdo con Mercosur es una «oportunidad para el campo», subrayando el potencial de la agroalimentación gallega, la internacionalización de las empresas y las medidas de protección al sector ganadero ante la apertura de mercados.

El ministro puso como ejemplo el impacto positivo de acuerdos previos, como el firmado entre la Unión Europea y México, que permitió aumentar en más de un 125% las exportaciones agroalimentarias españolas, frente a un crecimiento mucho menor de las importaciones. A su juicio, el acuerdo con Mercosur puede ser «beneficioso para España» y, en particular, para territorios con peso del sector primario como Galicia, siempre que se acompañe de políticas públicas que faciliten el acceso a esos mercados.

Señaló que productos como el vino o el aceite de oliva cuentan con claras ventajas competitivas, también para Galicia, y defendió que el campo debe contar con apoyo específico para aprovechar un mercado potencial de más de 200 millones de consumidores. En este sentido, anunció nuevas líneas de financiación del ICO, con condiciones ventajosas, y el refuerzo del ICEX para asesorar a las empresas en sus procesos de internacionalización.

Al mismo tiempo, subrayó que los acuerdos comerciales incluyen mecanismos de protección para evitar impactos negativos en los sectores más sensibles. Entre ellos, citó los controles en frontera, los límites de entrada para productos como la carne procedente de Mercosur y la activación de cláusulas de salvaguardia si se detectan perjuicios para la ganadería europea. «No se va a inundar el mercado», resumió, al explicar que los cupos previstos equivalen a una cantidad muy limitada por consumidor al año.

Insistió en que la apertura comercial debe ir acompañada de una estrategia para ganar competitividad y evitar el aislamiento económico, que, a su juicio, debilitaría la soberanía alimentaria. En esa línea, defendió una Unión Europea fuerte y más integrada como palanca para que regiones como Galicia refuercen su peso en los mercados internacionales.

Noticias relacionadas

Vivienda, pensiones y desigualdad

El encuentro en la USC sirvió también para abordar preocupaciones de los jóvenes sobre vivienda, pensiones y desigualdad, ámbitos en los que el Gobierno, según Cuerpo, trabaja con medidas para reforzar la cohesión social y asegurar la sostenibilidad del modelo económico.