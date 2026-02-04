Atención autónomos gallegos: la carta de la Seguridad Social que te llegará los próximos días y que te podría hacer pagar

Miles de autónomos han empezado a recibir una carta de la Seguridad Social en la que se les informa del resultado de la regularización de cotizaciones. Esta notificación les informa sobre si han cotizado correctamente o si tendrán que devolver las cuotas correspondientes al 2024.

Cerca de tres millones y medio de trabajadores por cuenta propia recibirán esta misiva en los próximos días y, en algunos casos, implicará que tendrán que pagar. La regularización de las cotizaciones se recoge en el Real Decreto-ley 13/2022, en el que se establece que estos trabajadores tendrán que cotizar en función de sus rendimientos netos de cada ejercicio.

Ya están llegando las primeras cartas

La Seguridad Social apunta que este mecanismo «responde a los principios de justicia contributiva, equidad progresiva y sostenibilidad», buscando con la medida equiparar las pensiones de los autónomos —en general inferiores— a la de los trabajadores asalariados.

La web especializada, Autónomos y Emprendedores, informa de que algunos trabajadores por cuenta propia ya han empezado a recibir esta notificación. En ella se verifica si han cotizado correctamente durante el ejercicio de 2024 y se calcula su base de cotización para ese año en función de sus datos de la renta.

Una vez establecida la base de cotización, se podrá determinar si lo hicieron bien o de menos, en cuyo caso tendrán que devolver cierta cantidad de dinero. Quienes hayan cotizado de más, podrán seguir haciéndolo con una base alta, lo que resultará beneficioso a futuro; devolviéndoles la diferencia en próximas regularizaciones.

Con estas notificaciones se entra en la última etapa del primer proceso de regularización, medida que arrancó después de la campaña del IRPF de 2024. Para esta campaña se revisaron las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se enviaron más de 4,2 millones de notificaciones.