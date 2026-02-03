El SEPE lo confirma: estos son los trabajos que nadie quiere en Galicia en 2026

Galicia cerró el año 2025 con 33.600 ocupados más que el año anterior y la menor tasa de paro desde 2007. Todo el incremento del último año en la comunidad se concentró en puestos a jornada completa. Suponen el 86% de todos los trabajos, por encima de los 1,023 millones.

Aunque la tasa de paro se situó en el 8,26%, la menor en un último trimestre del año desde 2007, existen ciertos sectores que enfrentan dificultades para cubrir vacantes. Ya sea por la falta de relevo generacional, las condiciones que ofrece el trabajo o la escasa rentabilidad para el trabajador; el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE en su informe Referentes de información del mercado de trabajo 2025 muestra una lista de empleos que ya nadie quiere en Galicia.

Se buscan mecánicos, marineros y conductores

Profesiones de toda la vida como las de mecánicos, carpinteros o electricistas se encuentran entre las más demandadas en las cuatro provincias gallegas. También se buscan distintos perfiles para el sector naval en las tres provincias con costa de la comunidad.

El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.

Los últimos datos actualizados sobre el primer trimestre de 2026 nos muestran que en el caso de la provincia de Pontevedra, además de los profesionales del marítimo-naval y de la construcción-industrial, existe una demanda urgente de trabajadores del sector deportivo.

En el resto de provincias encontramos patrones similares, destacando la falta de profesionales del deporte en A Coruña, la falta de trabajadores para el sector naval como frigoristas o maquinistas navales en Lugo y una mayor demanda de profesionales del sector de la construcción e industria en Ourense.