Platinum simplifica su estructura con Iberconsa con la absorción de una filial española

El fondo de inversión Platinum Equity revolucionó el mercado M&A (mergers and acquisitions, o fusiones y compras) de la industria pesquera con la toma de control, en 2019, de la multinacional Iberconsa. Fue una operación valorada en unos 550 millones de euros que sucedía a la irrupción en el mismo grupo de otro private equity, Portobello Capital, con el que ya había dado un enorme salto cuantitativo desde 2015. Platinum echó mano de la mercantil de Luxemburgo Bering III Sarl para ejecutar esta compra, propietaria a su vez del 100% de la empresa domiciliada en Madrid Bering IV Congelados; era a través de esta última que el holding norteamericano tenía la mayoría en la pesquera que dirigen Alberto Freire y Alberto Encinas.

Pero Grupo Ibérica de Congelados SA ha procedido ahora a la absorción de Bering IV Congelados —ya fue anotado el cierre de su hoja registral—, de modo que ahora el socio único de la multinacional viguesa es Bering III. Esta operación fue ejecutada con fecha del 27 de enero. Iberconsa es una de las principales compañías europeas de elaborados de productos del mar, con una fortísima capacidad instalada en los caladeros de Argentina, Namibia y Sudáfrica. A este último acaba de enviar el pesquero Santa Princesa, íntegramente reformado en Vigo.

El pasado ejercicio la matriz Bering III evaluó la posibilidad de emitir bonos sénior garantizados por importe de 350 millones de euros y el foco puesto en la refinanciación de deuda del grupo. Esa «posible emisión de bonos» sería por plazo de cinco años.