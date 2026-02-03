El gigante japonés Kowa compra la empresa viguesa de ingeniería Syspro

Syspro Automation es una empresa de ingeniería dedicada principalmente a la automatización industrial. Se creó en el área de Vigo en 2004 y ya hace unos años pasó a formar parte del grupo de empresas asentadas en el polígono de Porto do Molle, Nigrán. Desde allí, la firma que dirige Antonio Peña Gavieiro ha ido consolidándose y creciendo, expandiéndose a otros países con oficinas propias y arrojando números verdes en sus cuentas. Su historia acaba de dar un vuelco: el gigante japonés Kowa Company, grupo que factura más de 3.000 millones de euros, se ha hecho con la compañía.

La operación se ha dado a conocer de forma oficial en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicado hoy, en el que ya figura como administrador único la filial europea Kowa Optimed Deutschland GmbH, con sede en Düsseldorf y centrada en la venta y distribución para Europa de productos ópticos de Kowa (cámaras y lentes industriales o deportivas). De igual forma, la presidencia de Syspro aparece ahora a nombre de Christian Offermann, nombrado el pasado 21 de enero, con Peña Gavieiro apoderado solidario y consejero. El resto de miembros del consejo lo forman otros altos cargos en Kowa como Toshio Kanda, Naoki Miwa, Hisaki Kobayashi, Kuwahara Shinichiro, Takeshi Kikuchi y Shin Inoue.

La evolución de Syspro ha sido constante en sus más de dos décadas de vida. Centrándose en innovación, la empresa se define como un «referente en automatización de procesos industriales y la transformación digital», destacando en tres grandes áreas: el desarrollo de soluciones IT (tecnologías de la información) y OT (tecnología operativa); la ingeniería para instalaciones y equipamiento en fábricas, y en automatización y validación de plantas biotecnológicas y farmacéuticas conforme a GMP (buenas prácticas de fabricación, por sus siglas en inglés).

Con estos mimbres, y una plantilla que creció hasta los 97 trabajadores a cierre de 2024, Syspro se expandió con oficinas en Madrid y Lisboa, pero también en Basilea (Suiza) y en el estado de Nueva Jersey (EE UU). Según sus últimas cuentas, la facturación se sitúa en los 8,9 millones de euros, lo que supuso un avance de más del 50% respecto a los 5,9 millones con los que cerró 2023, mientras que el Ebitda, clave para calcular el precio de compra, aumentó en más de un 250%, hasta casi 1,5 millones de euros.

En lo que respecta a Kowa, se trata de un conglomerado con sede en Nagoya, Japón, que fue fundado en 1894 y que está presidido por Yoshihiro Miwa. En su último ejercicio fiscal reportó unas ventas por 556.923 millones de yenes, algo más de 3.000 millones de euros al cambio actual, tras el éxito en los cuatro grandes nichos en los que está presente: las unidades de negocio de hostelería, farmacéutica, comercio (de materias primas, alimentación o químicos) y textil.

Desde la firma asentada en Nigrán declinaron hacer declaraciones a FARO sobre la operación o sus implicaciones y pese a que se publicó hoy en el Borme oficialmente se encarriló el pasado noviembre en Vigo. De hecho, según pudo saber este medio los responsables de la firma nipona alargaron su estancia en la ciudad para acudir al conocido encendido de las luces navideñas. Desde Kowa, por el momento, no han comunicado la adquisición en su país.