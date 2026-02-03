Díaz arremete contra Economía por la reducción de jornada y el control horario

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó al Ministerio de Economía de tener siempre una visión «en contra» de las cosas buenas para el país y ha pedido a la cartera encabezada por Carlos Cuerpo rectificar en su «error» con la reducción de jornada y apoyar el nuevo registro horario. «A Economía le pasa como muchas otras cosas, es que está en contra de la reducción de la jornada laboral. Yo espero que rectifiquen en su error», expuso Díaz al ser preguntada por si hay reticencias con Economía por el nuevo registro horario.

La titular de Trabajo ha señalado que Economía «siempre» estuvo en contra de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que su departamento quería impulsar y que la Presidencia del Gobierno «hizo que esto cambiase». «Creo que en Economía, en el fondo, siempre tienen un sujeto que les impulsa a tener una visión en contra de las cosas buenas de nuestro país, desde el salario mínimo, pasando por los ERTE, por la ley rider, por las trabajadoras del hogar. Con la reforma laboral, que casi rompemos el Gobierno varias veces. Siempre están en contra», dijo, tras reiterar que el nuevo registro horario era la «pieza clave» de la reducción de la jornada laboral.